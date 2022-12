Anna Oxa snobba la moglie di Amadeus e non fa l’intervista: il video virale

«Mitica la nostra Giovanna Civitillo. Secondo me la domandina sarà fatta un’altra volta. Ma secondo voi la prossima volta risponderà?». Così Alberto Matano commenta a caldo a La Vita in Diretta la mancata intervista ad Anna Oxa da parte di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Il conduttore è per la terza volta il presentatore ufficiale del Festival di Sanremo, che partirà nel 2023.

Anna Oxa e l’intervista della moglie di Amadeus: cosa è successo

Giovanna si è presentata sotto al palco dove la cantante aveva appena finito di esibirsi. Quando l’ha avvicinata per l’intervista, la Oxa è andata via con i suoi manager. A dirlo sono le immagini trasmesse dalla trasmissione della Rete Ammiraglia che hanno poi fatto il giro del Web in un video virale. «Anna Oxa non doveva rilasciare interviste. È stata a Sanremo per cose già stabilite: presentare il titolo del brano e fare una foto. Tutto questo a titolo gratuito. Il resto è tendenzioso perché lo sanno tutti che a differenza di altri artisti che non sono in causa con la Rai non avrebbe potuto avere la libertà di rispondere. Pertanto si è scelto di evitare, sapendo che in Rai c’è una parte non favorevole» ha spiegato Oxarte il team della cantante in un post su Facebook. Il motivo? La Oxa «Da sempre è attaccata da una parte di stampa diffamatrice che strumentalizza qualsiasi cosa» continua il post.

«L’immagine scelta per il programma di Matano è già tutto dire. È normale che qualcuno stia subendo la presenza di Anna Oxa in Rai. Vi invito a non farvi intossicare da quella che da sempre è disinformazione/diffamazione nei confronti di una donna molto invidiata» si aggiunge.

Il post su Facebook non più disponibile

«Non rimaneteci male per le offese e diffamazioni nei confronti di Anna Oxa, vi ricordiamo che per fare querela si ha tempo 90 giorni. Non bisogna mai chiedere a una persona di avere consenso a tutti i costi facendo qualsiasi cosa, inchinandosi alla delinquenza e alla malattia della cattiveria. Bisogna avere la pretesa di voler vivere in una società sana» conclude il post.

Purtroppo, però, ora non è più possibile leggere questo post, in quanto Facebook indica che il messaggio non è più disponibile sulla piattaforma.