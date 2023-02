Sanremo 2023, Anna Oxa contro i giornalisti: «Fatevi seguire da esperti»

Anna Oxa non accetta di essere ultima nella classifica della prima serata del Festival di Sanremo 2023. La cantante, in gara col brano Sali (Canto dell’Anima), si è scagliata contro i giornalisti della sala stampa, gli unici chiamati a giudicare le esibizioni durante i primi due appuntamenti della kermesse.

Anna Oxa contro i giornalisti

Nulla è ancora deciso e fino a sabato può succedere di tutto, anche perché entreranno gradualmente in gioco la giuria demoscopica e il pubblico da casa. Ma l’essere stata la meno votata da carta stampata, tv, radio e web non è andato giù alla cantante, che ha affidato alla pagina della società Oxarte uno sfogo contro i cronisti.

Nello specifico, su Instagram ha condiviso un contenuto in cui si parla di analfabetismo funzionale in Italia accusando i votanti di ieri sera di esserne affetti: «La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano “Sali (Canto dell’anima)”. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l’attenzione».

Centinaia gli utenti solidali con l’artista, che hanno parlato di «poveri piccoli giornalisti che vivono di risentimenti» e che «devono appoggiare i cantanti delle case discografiche più quotate, per cui le canzoni “Sole, cuore e amore” diventano stranamente bellissime». Qualcuno ha anche insinuato che la sala stampa abbia voluto assegnarle la quattordicesima posizione per «farle pagare le mancate interviste».

«L’ennesima conferma»

Intanto, la Oxarte ci ha tenuto a mostrare la classifica dei brani di Sanremo 2023 più ascoltati vantando la sesta posizione di Sali (Canto dell’Anima). Quindi la chiosa: «È bello sentire che non vi aspettavate altro dalla stampa… perché si è avuta l’ennesima conferma. Evidentemente non rappresentano nemmeno voi».