Belve, Anna Oxa non risponde alle domande: «Propaganda pericolosa contro di me»

Dalla partecipazione a Sanremo ad oggi, Anna Oxa non ha rilasciato nessuna intervista. L’unica che è riuscita ad ospitarla è stata Francesca Fagnani ieri sera a Belve dove, senza troppi giri di parole, la cantante ha dichiarato: «Contro di me una propaganda pericolosa ancora prima di salire sul palco».

Anna Oxa a Belve

La sua canzone, Sali, si è classificata al 25esimo posto, ma l’artista non ha voluto entrare nel merito della polemica dei voti. «Il vero voto è quello che tu hai trasferito. Se senti la parola voto, non è un numero. È qualcos’altro», ha dichiarato per poi affermare di non avere grandi amici nel mondo della musica.

Non potevano mancare le domande su Fedez e Madame. Il primo pare abbia rilasciato un commento su di lei definendola “maleducata” perché durante le prove, pare abbia saltato la fila, e la seconda per il presunto litigio dietro le quinte. «Non conosco Madame. Questa voce è nata da qualche salottino interno. Ero in camerino e quando è uscita questa notizia, la mia procuratrice ha chiamato per sporgere querela perché era una menzogna, una propaganda denigratoria nei miei confronti che non ero ancora salita sul palco», ha affermato la Oxa.

Il caso Fedez

Per quanto riguarda Fedez, la cantante ha dichiarato: «Non posso fare niente se la gente trova modo di fare propaganda. Poi non ritengo di dovere entrare a fare parte di questi giochini mediatici. Questa è maleducazione, è volgarità. Sono cose che non fanno parte del mio modo di vivere»

Un’intervista difficile, come la stessa Fagnani ha detto, durante la quale l’artista spesso ha evitato di rispondere e che si è conclusa con un’unica nota positiva, l’affetto che il pubblico ha dimostrato alla cantante: «Nessuno si aspettava il mio ritorno a Sanremo dopo 13 anni. La gente è stata così partecipativa che è stato bellissimo. Vuol dire che ho comunicato con il cuore».