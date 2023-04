Il 28 aprile 1961 nasceva Anna Oxa, artista che insieme a Milva, Peppino Di Capri, Al Bano e Toto Cutugno detiene il primato di partecipazioni al Festival di Sanremo, ben 15. Due le vittorie all’Ariston per la cantante che oggi festeggia il 62esimo compleanno: la prima nel 1989 con Ti lascerò, in duetto con Fausto Leali, e la seconda 10 anni dopo, da solista con Senza pietà. L’ultima partecipazione quest’anno con Sali.

L’esordio al Festival nel 1978 con Un’emozione da poco

Nata a Bari da padre albanese e madre italiana, Anna Oxa (all’anagrafe Hoxha) inizia a esibirsi già da bambina nei pianobar della sua città. Talento precoce, a nemmeno 17 anni «conciata come una punk londinese» – come ricorderanno poi gli Offlaga Disco Pax in Robespierre – esordisce a Sanremo con il brano Un’emozione da poco, scritto per lei da Ivano Fossati: arriva seconda e il suo look androgino, pensato da Ivan Cattaneo, si stampa nell’immaginario collettivo.

La vittoria all’Ariston in coppia con Fausto Leali nel 1989

Negli Anni 80 consolida al sua fama, pubblicando diversi album con importanti collaborazioni. Nel 1988 è di nuovo a Sanremo con Quando nasce un amore (uno dei brani più famosi del suo repertorio), poi finalmente nel 1989, al settimo tentativo, vince in coppia con Fausto Leali grazie a Ti lascerò.

Le esperienze da conduttrice e il bis a Sanremo

In questo periodo si cimenta anche come conduttrice televisiva, presentando i varietà Rai del sabato sera Fantastico 9 (con Enrico Montesano) e Fantastico 10 (con Massimo Ranieri), così come il Festival di Sanremo 1994, affiancando Pippo Baudo insieme a Cannelle. E all’Ariston tornerà spesso nelle consuete vesti di cantante, tra continui cambi di look. Dopo aver sfiorato il bis nel 1997 con Storie, nell’edizione che vede il trionfo dei Jalisse, Anna Oxa centra la seconda vittoria sanremese (la prima come solista) nel 1999, grazie al brano Senza pietà.

In 45 anni di carriera ha venduti 10 milioni di dischi

Nella sua carriera, iniziata 45 anni fa, Anna Oxa ha pubblicato 23 album in studio, vendendo circa 10 milioni di dischi e collaborando con artisti come Lucio Dalla, Amedeo Minghi, Rino Gaetano, Giorgio Gaber, Mario Lavezzi e Roberto Vecchioni, oltre ai già citati Fossati e Leali.

Tag43 vi dà il buongiorno con Un’emozione da poco, con cui nel 1978 da esordiente Anna Oxa si piazzò al secondo posto al Festival di Sanremo.