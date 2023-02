Netrebko al festival di Wiesbaden: danno forfait gli artisti ucraini e le Pussy Riot

Anna Netrebko non si tocca. Gli organizzatori dell’International May Fest di Wiesbaden, capoluogo dell’Assia, in Germania, hanno fatto la loro scelta e lasciato in programma l’esibizione del celebre soprano russo nonostante gli artisti della Filarmonica Nazionale dell’Ucraina e del Teatro Taras Shevchenko di Kharkiv si fossero rifiutati di esibirsi sullo stesso palco. All’inizio di febbraio, la direzione dell’Opera nazionale dell’Ucraina e il ministro della Cultura Oleksandr Tkachenko avevano posto l’organizzazione davanti un aut aut: o loro o Netrebko. Dopo aver ribadito la ferma condanna all’aggressione di Putin, gli organizzatori sono rimasti sulla loro posizione per non colpire l’intero popolo e l’intera cultura russi. E così il 5 e il 7 maggio il soprano debutterà nel ruolo di Abigaille nel Nabucco di Giuseppe Verdi.

Vista la defezione ucraina, nel programma ufficiale del Festival pubblicato il 13 febbraio scorso, era stata inserita la band punk Pussy Riot che però a sua volta ha fatto un passo indietro in solidarietà con i colleghi. «Nessuno ci aveva parlato della partecipazione al festival di Netrebko, della polemica e del fatto che avremmo dovuto sostituire artisti ucraini», ha scritto il gruppo su Twitter annunciando di aver cancellato la loro partecipazione.

hi, we want to comment on that 👀

spoiler: we are cancelling our riot days show in Wiesbaden https://t.co/YU3vpllMuW

