Anna Mazzamauro chi è: carriera e vita privata dell’attrice di Poveri ma ricchissimi stasera su Canale 5

Fausto Brizzi dirige Enrico Brignano e Christian De Sica in Poveri ma ricchissimi, in onda stasera alle 21,40 su Canale 5. Nel cast della commedia anche Lodovica Comello, Ubaldo Pantani e Anna Mazzamauro. La visione sarà disponibile, come di consueto, anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Poveri ma ricchissimi, trama e cast del film stasera 1 febbraio 2022 su Canale 5

La trama del film si concentra ancora una volta sulla famiglia Tucci che, tornata povera, si appresta a dire addio a nonna Nicoletta (Anna Mazzamauro), vittima di una grave malattia. Nel frattempo Kevi (Giulio Bartolomei) rivela che, dopo la truffa del primo capitolo, assieme al maggiordomo Gustavo (Ubaldo Pantani) ha messo in salvo tutti i risparmi di famiglia, ora lievitati a dismisura. Insomma, i Tucci sono ancora una volta ricchi, forse anche più della volta precedente.

Con il denaro, Danilo (Christian De Sica) e Loredana (Lucia Ocone) decidono di aprire una nuova friggitoria, ma ben presto prende corpo una folle idea della giovane Tamara (Federica Lucaferri): far diventare il paese di Torresecca uno stato indipendente al fine di non pagare più le tasse all’Italia. Il progetto incredibilmente riesce e in un primo momento sembra portare i suoi frutti. Danilo assume quindi il ruolo di Principe, distinguendosi per un look alla Donald Trump, mentre Marcello (Enrico Brignano), fratello di Loredana, prende l’incarico di Presidente del Consiglio. Le gaffe però sono dietro l’angolo.

Anna Mazzamauro, carriera e vita privata dell’attrice di Poveri ma ricchissimi stasera 1 febbraio 2022 su Canale 5

Anna Mazzamauro, carriera professionale

Il film Poveri ma ricchissimi di Fausto Brizzi può contare su un cast di alto profilo. Con Christian De Sica ed Enrico Brignano c’è infatti anche Anna Mazzamauro, nota al grande pubblico per aver interpretato la signora Silvani, l’impiegata nella serie di film sul ragionier Fantozzi con Paolo Villaggio. Romana, classe 1938, ha esordito come attrice negli anni Sessanta aprendo un suo piccolo teatro nella Capitale, Il Carlino. Sul grande schermo ha invece debuttato nel 1967 con Pronto… c’è una certa Giuliana per te di Massimo Franciosa. L’anno successivo un incendio bruciò il suo teatro e Anna iniziò a recitare in diversi show di cabaret, condividendo la scena con Lino Banfi e Oreste Lionello.

Il punto di svolta della sua carriera giunse però nel 1975, quando ottenne il ruolo della signora Silvani al fianco di Paolo Villaggio nella saga di Fantozzi. L’attrice conservò il ruolo per quasi tutta la serie fino al 1999, eccezion fatta per i film Fantozzi contro tutti (1980) e Superfantozzi (1986) dove il personaggio non compare. Negli anni ha poi recitato anche per Sergio Corbucci, Neri Parenti e Fausto Brizzi. Noto volto della tv, ha condotto nel 1977 Scuola serale per aspiranti italiani su Rai2 e ha partecipato a Grand Hotel nel 1985 su Canale 5.

Anna Mazzamauro, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Anna Mazzamauro è stata sposata con lo scenografo e costumista Bartolomeo Scavia, oggi scomparso, da cui nel 1970 ha avuto una figlia, Guendalina. L’attrice è presente sui social, dato che gestisce un profilo Facebook che conta poco più di 34 mila follower. Qui ama pubblicare stralci della sua vita personale oltre ad alcuni scatti dai set.