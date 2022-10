Anna May Wong, chi è la prima star di origini cinesi sulle monete americane

Gli Stati Uniti celebrano il fascino e la bravura di Anna May Wong. L’attrice sino-americana, fra le prime stelle di Hollywood e star del cinema muto, sarà protagonista dell’American Women Quarters. Il programma sceglierà ogni anno, fino al 2025, cinque fra le donne più influenti della storia americana per carisma e impatto sociale. La loro immagine sarà sul rovescio del quarto di dollaro per un anno, prima di lasciare il posto ad altre celebrità. May Wong, la prima di origine asiatica a comparire sulla valuta statunitense, sarà in compagnia di altre pioniere: la poetessa e attivista Maya Angelou e la prima astronauta donna degli Usa Sally Ride, Wilma Mankiller, leader dei Cherokee e la suffragetta Nina Otero-Warren. Tutte, come Wong, selezionate grazie al contribuito del pubblico.

Chi era Anna May Wong, la prima sino-americana sulle monete Usa

I primi lavori e la lotta agli stereotipi

Icona di Hollywood e del cinema muto, Anna May Wong nacque nella Chinatown di Los Angeles da genitori di origini cinesi il 3 gennaio 1905. Vera stella del grande schermo americano, ha combattuto gli stereotipi e la discriminazione durante quattro decenni di carriera. Ha recitato accanto a Marlene Dietrich, Joan Crawford e Laurence Oliver, calcando anche i palchi dei teatri di Londra e New York. Interessata alla recitazione fin dall’età di 14 anni, ottenne il primo ruolo a 17 ne Fior di loto, primo progetto a colori di Hollywood. Era il 1922, esattamente un secolo fa. «Duro lavoro, determinazione e abilità l’anno resa una professionista della recitazione», ha spiegato alla Cnn Emily Damstra, designer della moneta. «Fondamentali furono però il suo viso e i gesti espressivi».

Ottenne il successo internazionale nel 1924 con Il ladro di Baghdad al fianco di Douglas Fairbanks. Scoprì ben presto che a Hollywood c’era poco spazio per le donne di origine asiatica. Era l’epoca della “yellowface”, per cui attori occidentali si truccavano per assumere le sembianze degli orientali. Per lei non restavano che ruoli da femme fatale o schiava. Stanca della gabbia che la imprigionava, si trasferì in Europa dove recitò a teatro fra Regno Unito e Germania. «Ero così stanca delle parti che ottenevo», confessò nel 1933. «Sullo schermo il cinese è sempre il villain, assassino e infido. Noi non siamo così». Eppure Anna May Wong tornò negli States dopo qualche anno, scoprendo però che nulla era cambiato.

I film più importanti di Anna May Wong e la morte a soli 56 anni

Tra i suoi film più importanti si ricorda soprattutto Shanghai Express del 1932. Nei panni di una passeggera dell’omonimo treno, ha diviso la scena con Marlene Dietrich in un viaggio nella guerra civile della Cina. Impossibile dimenticare poi Chu Chin Chow di Forde (1934) e La dama di Chung-King di Nigh (1942). Durante la Seconda guerra mondiale, mise da parte la sua carriera per dedicarsi alla causa cinese contro l’occupazione giapponese. Il suo ultimo lavoro fu Ritratto in nero nel 1960, un anno prima della morte per attacco cardiaco a soli 56 anni. Aveva da poco ottenuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Icona di stile, Anna May Wong ha unito la tradizione cinese con la moda Usa, smuovendo con il suo look fan e appassionati. In produzione un biopic per omaggiarne la storia con Gemma Chan.

Le prossime cinque donne che appariranno sul quarto di dollaro

Il programma American Women Quarters proseguirà, come detto, fino al 2025. Già scelte le donne che campeggeranno sul rovescio del quarto di dollaro il prossimo anno. Ci saranno l’aviatrice Bessie Coleman, la prima afroamericana con licenza professionale di volo, e l’ex first lady Eleanor Roosevelt. Spazio anche per la compositrice Edith Kanakaʻole, che con le sue opere contribuì alla sopravvivenza della cultura hawaiana. E ancora, i quarti di dollaro accoglieranno la giornalista e attivista Jovita Idar che si batté per i messicani in America e la ballerina Maria Tallchief, dai più considerata come la più brava di sempre.