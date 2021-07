Il 30 luglio 2016 moriva a Orvieto Anna Marchesini, attrice comica famosa soprattutto per aver fatto parte del Trio insieme a Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Il gruppo, attivo dal 1982 al 1994, esordì in radio per un programma del sabato mattina per la Rai di Genova, Helzapoppin, e il successo ottenuto valse nel 1985 la partecipazione al programma Il tastomatto su Rai 2, condotto da Pippo Franco. Quell’anno Marchesini comparve per la prima e unica volta al cinema, nel film di Enrico Montesano A me mi piace, vincitore di un Nastro d’argento e di un David di Donatello. Il gruppo continuò a esibirsi in tv (Domenica in, Fantastico 7) e in teatro anche fuori dall’Italia. Per tre volte a Sanremo, Marchesini, Lopez e Solenghi ottennero una media di 13 milioni di spettatori con I Promessi Sposi, una rilettura comica dell’opera di Manzoni trasmessa in 5 puntate su Rai 1. Dopo lo scioglimento del gruppo, Anna Marchesini continuò la carriera da solista soprattutto a teatro, scrisse quattro libri e nel 2000 doppiò il personaggio di Yzma nel successo Disney Le follie dell’Imperatore. Morì a 62 anni per le conseguenze dell’artrite reumatoide, patologia di cui soffriva da tempo. Tag43 vi dà il buongiorno con la sessuologa Merope Generosa, uno dei suoi personaggi più di successo, ispirato alla psicoterapeuta Gianna Schelotto.