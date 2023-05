Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento: «Vivo con la mia ragazza»

Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, si è raccontata a Fanpage confidando che ha scelto di vivere lontano dai riflettori facendo tanti lavoretti diversi.

Le parole di Anna Lou Castoldi

La ragazza ha 21 anni e vive in un piccolo borgo con la sua fidanzata Dora. Per mantenersi ha fatto i lavori più disparati: «Sono bilingue e svolgo ripetizioni di inglese per dei ragazzi, consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto. Ho capito di essere cresciuta in una famiglia unica. Tutte lo sono a loro modo, solo che la mia è un po’ più conosciuta e molti si aspettano che abbia uno stile di vita diverso dai miei coetanei, ma non è così», ha spiegato.

Anna Lou ha anche avuto qualche piccola esperienza sul set nel cast della serie tv Baby: «Per quanto il cinema sia una mia passione, quasi quasi preferirei stare dietro alla macchina da presa più che davanti. Mi piace scrivere sceneggiature, pensare alla direzione dei film o della fotografia. Essere un soggetto, cioè un’attrice, non mi dispiace, ma se è solo una delle parti del progetto complessivo a cui partecipare. Preferirei essere più parte integrante della creazione di una rappresentazione. Se qualcuno pensa che possa essere utile parteciperei volentieri, perché i mezzi penso di averli visto che sono cresciuta nell’ambiente».

Il futuro all’estero con la fidanzata Dora

Nell’intervista, Anna Lou ha anche parlato della relazione con Dora, la sua fidanzata: «Vivo con lei e ci manteniamo da sole in un piccolo borgo». E, sul futuro, ha le idee molto chiare. «Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove», ha dichiarato aprendo all’ipotesi di un possibile trasferimento all’estero: «Ne parliamo spesso e un po’ mi dispiace. Sono molto legata a Roma, mi sono sempre trovata bene e ci sono affezionata, ma altrove potremmo trovarci meglio».