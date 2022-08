Anna Karenina stasera su Iris: trama, cast e 5 curiosità sul film

Keira Knightley è Anna Karenina nell’omonimo film del 2012 di Joe Wright, in onda stasera 7 agosto alle 21,15 su Iris. La trama si svolge nella Russia zarista e racconta la drammatica storia di una rispettabile nobildonna di San Pietroburgo. Moglie dell’ufficiale Karenin e madre di Sereza, vive un’esistenza infelice da cui non riesce ad uscire per via delle severe convenzioni sociali. Una chiamata improvvisa però potrebbe cambiare tutto. Nel cast Jude Law, Aaron Taylor-Johnson e Matthew Macfayden. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Anna Karenina, trama e cast del film stasera 7 agosto 2022 su Iris

La trama del film si svolge in Russia nel XIX secolo e vede come protagonista Anna Karenina (Keira Knightley), nobildonna di San Pietroburgo. La donna vive un matrimonio infelice con Aleksej Karenin (Jude Law), cui unico conforto sembra essere la presenza del figlio Sereza. Intrappolata in una vita che non ama e non tollera, non riesce a trovare vie di fuga per via delle convenzioni sociali che la fede ortodossa impone ai suoi praticanti. Un giorno, però, la monotonia si rompe grazie alla telefonata di suo fratello Oblonsky. Ha tradito ripetutamente sua moglie Dolly (Kelly Macdonald) che, dopo averlo scoperto, ha deciso di lasciarlo.

Anna parte subito e, durante il viaggio, conosce la contessa Vronskaja (Olivia Williams) e l’affascinante figlio Vronskij (Raphaël Personnaz), anch’egli ufficiale dell’esercito. Quest’ultimo le dimostra sin dal primo istante grande affetto, facendole immaginare una vita amata e appagata lontana dalla prigionia del marito. Anna, dopo un primo tentativo di resistenza, cede alle lusinghe dell’uomo e alla passione, iniziando una storia che potrebbe minare la sua sicurezza e le fondamenta del suo matrimonio, allontanandola per sempre dal figlio. Soverchiata da gente spietata che non ha a cuore il suo benessere, si trova sempre più in difficoltà, soprattutto quando scopre di essere nuovamente incinta.

Anna Karenina, 5 curiosità sul film stasera 7 agosto 2022 su Iris

Anna Karenina, i rifiuti delle prime scelte del regista

Come riporta Imdb, il cast di Anna Karenina, per quanto stellare, non rappresenta le prime scelte del regista. Joe Wright ha dovuto incassare il rifiuto di James McAvoy, Saoirse Ronan, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch e Andrea Riseborough, che preferirono concentrarsi su altre produzioni. In particolare, Ronan accettò il progetto di Andrew Niccol The Host, non proprio un successo al botteghino.

Anna Karenina, il cast di stelle da Vikander e Watson

Oltre alla protagonista Keira Knightley e a Jude Law, come detto, Anna Karenina vanta un cast di stelle. Nel film recitano Alicia Vikander nei panni di Kitty, sorella minore di Dolly. Presenti anche Emily Blunt, volto della contessa Lydia, e Bill Skarsgård, che interpreta il capitano Machouten.

Anna Karenina, l’esordio al cinema di Cara Delevigne

Il film di Wright rappresenta l’esordio davanti alla macchina da presa per Cara Delevigne, oggi attrice e modella di successo. Classe 92, è stata volto per Burberry, H&M, Zara e Chanel, solo per citarne alcuni. Sul grande schermo è apparsa in Suicide Squad e Valerian e la città dei mille pianeti. Spazio anche per le serie tv, dato che ha preso parte a Carnival Row di Amazon Prime Video con Orlando Bloom.

Anna Karenina, i riconoscimenti ai premi Oscar

Ottimo il riscontro della critica, come conferma la vittoria del premio Oscar e del Bafta per i “Migliori costumi”. Il film ha ricevuto anche altre tre nomination per la fotografia, la scenografia e la colonna sonora, opera dell’italiano Dario Marianelli. Quest’ultimo è stato anche candidato ai Bafta e ai Golden Globes, ma dovette arrendersi a Skyfall e Vita di Pi.

Anna Karenina, incassi e critica dei fan

Realizzato con un budget di 31 milioni di dollari, il film ne ha incassati 68 a livello globale. Buono anche il riscontro su Rotten Tomatoes, dove vanta il 64 per cento di recensioni positive e un indice di gradimento del 53 per cento. Su Metacritic invece ha una valutazione di 63 su 100 da parte dei critici e 6,5 su 10 da parte del pubblico amatoriale.