Anna Laquinta e Shana Parisella: la storia delle ragazze legate da un cuore donato

Anna Iaquinta e Shana Parisella hanno «un rapporto speciale»: sono legate dal cuore che è stato trapiantato ad Anna, ormai nove anni fa. Apparteneva al fratello di Shana, Davide, morto in un incedente stradale quando aveva 20 anni. Le due ragazze sono riuscite attraverso i social e hanno raccontato la storia in un evento organizzato da Reginald Green.

Anna Iaquinta e Shana Parisella: le ragazze legate dal cuore donato

Anna Laquinta e Shana Parisella hanno raccontato la loro incredibile storia in un evento organizzato da Reginald Green, il padre di Nicholas Green. Il bambino americano di 7 anni venne ucciso durante un tentativo di rapina sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria. I genitori decisero di donarne gli organi e cornee, salvando così la vita a sette persone. Da allora la famiglia Green, che ha dato un esempio di estremo altruismo e civiltà, si batte affinché in Italia si ammorbidisca la legge che regola la privacy sulle donazioni. Attualmente nel nostro Paese è vietato alle famiglie dei donatori di conoscere il ricevente, anche se entrambi lo desiderano.



Anna Iaquinta e Shana Parisella, tuttavia, provavano un desiderio tale di incontrarsi, che hanno deciso di aggirare la regola e affidarsi al passaparola dei social. Alla fine lo stratagemma ha funzionato. «Mio fratello minore Davide aveva 20 anni quando è morto in un incidente stradale. A seguito di questo tragico evento abbiamo deciso di donare i suoi organi. Il suo cuore continua a battere e oggi appartiene ad Anna, che è diventata per me come una sorella» ha raccontato Shana Parisella, che ha lanciato l’appello sul web.

Anna: «Ho ricevuto in dono la vita»

«Mi chiamo Anna, ho 27 anni e sono una paziente trapiantata di cuore. Sono passati nove anni, da allora, e oggi sto bene. Volevo conoscere la sorella del mio donatore, l’ho trovata, e adesso abbiamo un rapporto speciale», ha confermato la giovane. Lei ha poi raccontato che a causa di una diagnosi di sarcoma a 9 anni aveva iniziato a seguire pesanti terapie che avevano provocato uno scompenso cardiaco. Di fatto, il trapianto l’ha salvata.

«Era pronta a ricevere un no, avevo messo in conto che potesse non essere d’accordo nel conoscermi, ma per fortuna quel richiamo lo abbiamo sentito entrambe» ha spiegato Shana. «Avevo bisogno di sapere chi era il mio donatore e di conoscere la sua famiglia per poterla ringraziare anche se non lo potrò mai fare abbastanza, perché aver ricevuto in dono la vita non ha prezzo», ha invece aggiunto Anna all’agenzia Dire, concludendo. «Oggi mi sento senz’altro più completa, perché ho trovato una seconda famiglia».