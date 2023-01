«Anna Frank è dell’Atletico»: a Madrid il vergognoso striscione dei tifosi

Nel calderone di polemiche del derby madrileno tra Atletico e Real, dopo il manichino a forma di Vinicius Jr. impiccato e la vittoria del club di Ancelotti per 3-1 in rimonta, ci finisce anche Anna Frank. Uno striscione vergognoso è stato esposto fuori dallo stadio Santiago Bernabeu. Recava lo stendardo e la foto della giovane ebrea tedesca, morta nel 1945 in un campo di sterminio. A corredo, la scritta: «Anna Frank è dell’Atletico». Questa la risposta delle frange estreme della tifoseria del Real Madrid al manichino con la maglia di Vinicius appeso a un ponte alla vigilia del match di Coppa del Re.

BANDERA DE ULTRAS SUR 😵😵😱😱 ANA FRANK ES DEL ATLETI con camiseta del Frente Atletico @realmadrid @Atleti pic.twitter.com/mZF4nSzgzk — FORO MDM (@elforomdm) January 26, 2023

Il gesto è stato condannato da club e federazione

Lo striscione è stato affisso dopo il successo ai supplementari del Real Madrid sull’Atletico per 3-1. Entrambi i club hanno già condannato la vicenda, così come fatto dalla federazione. Un gesto grave, ancora di più se si pensa che arriva nella notte che ha preceduto il Giorno della Memoria, in cui si commemorano le vittime della Shoah. Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo va all’attacco: «Un fatto spregevole che è stato respinto dal mondo del calcio e dello sport, con dichiarazioni di condanna di Atlético Madrid, Real Madrid, Liga e federazione. Un messaggio deprecabile quello di questo striscione che circola da tempo e che ieri è stato esposto nei pressi del Bernabéu dagli Ultras Sur, gruppo espulso dallo stadio ma ancora attivo».

La foto di Anna Frank è stata associata anche alla Roma

Non è la prima volta che Anna Frank finisce al centro di orride diatribe tra tifoserie. Sei anni fa successe anche a Roma. Nella capitale furono i tifosi della Lazio a tappezzare la città di volantini con la foto della giovane e la maglia giallorossa. E proprio in questi giorni nella capitale si sta assistendo a qualcosa di simile. Sono comparse decine di finte figurine della Roma, con un disegno di Adolf Hitler.