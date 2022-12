Anna Foglietta: marito, film, figli e biografia dell’attrice de I migliori giorni

Anna Foglietta è un’attrice italiana nata il 3 aprile del 1979 a Roma, in cui conduce tuttora la propria vita con la sua famiglia. Ecco tutto sulla sua biografia e la carriera.

Anna Foglietta: marito e figli

Nata da una famiglia di origini napoletane, è alta 1 metro e 75 e ha 43 anni. Grazie alla passione per la recitazione è diventata un’attrice molto conosciuta in Italia, ricoprendo ruoli di rilievo. Dal 2010 è sposata con il consulente finanziario Paolo Sopranzetti, di cui non si conoscono molte informazioni.

La donna aveva svelato alla trasmissione Vieni da me che Paolo era suo compagno di scuola già ai tempi del liceo ma che ai tempi non si erano mai frequentati oltre le mura scolastiche. Ben 16 anni dopo lui l’ha rintracciata su Facebook e si sono incontrati per un caffè. Da quel momento tante cose sono cambiate, sono convolati a nozze e dal loro amore sono nati Lorenzo (2011), Nora (2013) e Giulio (2014). I due sono molto riservati e nascondono gelosamente ogni aspetto della loro vita privata. Recentemente, però, Anna ha dedicato una foto con una tenera frase al marito sui social, al fine di celebrare il loro anniversario. Un bellissimo gesto che dimostra il loro affiatamento e amore.

Anna Foglietta: biografia e carriera

Anna Foglietta ha conseguito la maturità classica al Liceo Socrate di Roma e ha poi esordito come attrice nel 2005 interpretando, fino al 2007, Anna De Luca ne La Squadra, serie TV in onda su Rai 3. A partire dal 2008 ha poi accettato di far parte del cast della serie Distretto di Polizia, dove ha interpretato Elena Argenti.

Ha svolto anche altri ruoli, come la protagonista nei film Colpi di Fulmine, Mai Stati Uniti eTutta Colpa di Freud. Nel 2013 è stata tra i protagonisti del film L’oro di Scampia e, nel medesimo anno, ha presentato la serata di chiusura della Festa del Cinema. Nel 2015 ha recitato nella pellicola Noi e la Giulia, mentre nel 2016 era tra i protagonisti di Perfetti Sconosciuti. Nel 2023 sarà nel cast del film I migliori giorni diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo.