Anita Alvarez, la nuotatrice è svenuta in acqua ai Mondiali di Budapest: salvata dall’allenatrice

Attimi di paura ai Mondiali di Budapest 2022, dove la sincronetta americana Anita Alvarez è svenuta in acqua mentre stava concludendo un esercizio. Rimasta per diversi secondi in piscina priva di sensi, è stata salvata dalla sua allenatrice che, accortasi del malore, si è tuffata e l’ha soccorsa.

Anita Alvarez svenuta a Budapest

Tutto è accaduto mentre era in corso la finale del singolo libero. L’atleta di nuoto sincronizzato, 25 anni, aveva appena finito il suo esercizio quando all’improvviso ha perso i sensi e ha iniziato a scendere in fondo alla vasca. È stata poi la sua allenatrice, la spagnola Andrea Fuentes, ad accorgersi di quello che stava succedendo, tuffarsi e trasportarla a bordo vasca. “È stato davvero un grande spavento, mi sono dovuta buttare in acqua perché i bagnini non lo stavano facendo. La cosa peggiore è stata accorgersi che non respirava, lì mi sono davvero spaventata”, ha raccontato la donna.

Portata Anita fuori dall’acqua, il personale medico e paramedico è intervenuto per soccorrerla e l’ha trasportata in infermeria. Fortunatamente la giovane è stata giudicata fuori pericolo, si è ripresa in breve tempo ed è tornata dal gruppo accolta dall’abbraccio del suo staff e dall’applauso di tutte le atlete presenti nella piscina di allenamento. Le sue condizioni sono buone, ma per lei e per il suo team sono stati attimi di ansia e paura. Non è tra l’altro la prima volta che la Alvarez sviene in acqua: solo l’anno scorso le era capitato durante le qualificazioni.

Le cause del malore

Ancora non è chiaro che cosa abbia provocato la perdita dei sensi, ma è molto probabile che la causa sia legata ad un mix di caldo (la piscina del nuoto sincronizzato è all’aperto) e stress per la gara. Secondo l’allenatrice, nei prossimi giorni l’atleta sarà sottoposta ad alcuni esami per scoprire la causa del malore e verrà tenuta a riposo per tutta la giornata di giovedì 23 giugno. La speranza è quella che si riprenda del tutto prima di venerdì per poter gareggiare nell’esercizio libero a squadre.