Jennifer Aniston e David Schwimmer stanno insieme?

Come Ross e Rachel? Non si sa, ma i rumor aumentano e i fan si sono scatenati. Jennifer Aniston e David Schwimmer, protagonisti di Friends nei panni di Rachel Green e Ross Geller, si starebbero frequentando da un po’ di tempo. Nella serie, una delle sit-com di maggior successo andata in onda tra il 1994 e il 2004, i due personaggi vivevano un rapporto difficile, fatto di continui tira e molla e del ripetersi di una frase, «We were on a break!» (Ci eravamo lasciati), diventata in breve un tormentone. Se nel corso della reunion di Frieds avvenuta a maggio i due attori avevano rivelato che, al tempo delle riprese, c’era stato un interesse reciproco mai sfociato in altro – nel 1998 Aniston iniziò una lunga relazione con Brad Pitt – adesso le voci su una loro effettiva frequentazione si fanno sempre più insistenti. Ad alimentarle, anche un articolo sulla rivista Closer.

It's on!! Jennifer Aniston and David Schwimmer are together! Cosy dinners, long walks and 'a spark' after 20 years of buried feelingshttps://t.co/2E2NleAf7T — Closer Mag & Online (@CloserOnline) August 10, 2021

Jennifer Aniston e David Schwimmer insieme?

Una fonte ha rivelato a Closer che i due «hanno iniziato a mandarsi messaggi subito dopo le riprese» della reunion. Aniston e Schwimmer hanno ammesso al conduttore James Corden che non c’è mai stato il momento giusto per provare a portare la relazione anche al di fuori del set. Schwimmer ha aperto le danze: «Ho avuto una grande cotta per Jen». «Era ricambiata», ha risposto la collega. «Uno di noi era sempre in una relazione e non siamo mai riusciti ad andare oltre. Eravamo attratti, ma era come se qualcosa ci bloccasse», ha continuato l’attore. La fonte di Closer ha poi continuato: «I due hanno trascorso del tempo in casa di Jennifer, si sono divertiti insieme. Sono stati beccati in uno dei vigneti preferiti di Jen a Santa Barbara, ed era chiaro che tra i due ci fosse molta chimica».

Intanto, Aniston ha fatto gli auguri su Instagram all’ex marito Justin Theroux, sposato nel 2015 ma da cui ha divorziato nel 2018. È stato il secondo divorzio per l’attrice dopo quello con Brad Pitt del 2005, dopo sette anni di relazione. David Schwimmer invece ha avuto una relazione con la cantante Natalie Imbruglia e con le attrici Mili Avital e Rochelle Ovitt. Per dieci anni è stato legato alla fotografa britannica Zoe Buckman, con cui ha avuto la figlia Cleo nel 2011. I due si sono separati nel 2017 dopo sette anni di matrimonio.