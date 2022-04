Anime Day, da Dragon Ball a Naruto: 10 gadget per gli amanti dei cartoni animati giapponesi

Il 15 aprile, per i fan dell’animazione giapponese, è una data da cerchaire in rosso sul calendario. Dal 1975, infatti, gli otaku di tutto il mondo festeggiano l’Anime Day, ossia la Giornata internazionale dedicata ai cartoni animati del Sol Levante. Fondamentali nella tradizione di Tokyo, le trasposizioni televisive dei manga hanno raggiunto uno straordinario successo anche in Occidente durante gli Anni 70 e 80, grazie a titoli rimasti nella memoria di grandi e piccini. Da Naruto a Dragon Ball fino ad arrivare a One Piece e Lupin III solo per citarne alcuni. Gli anime hanno accompagnato generazioni di ragazzi, che ogni giorno aspettavano – e aspettano tuttora – la messa in onda degli episodi. Come da tradizione, però, abbondano anche i gadget e gli accessori, disponibili online a prezzi anche accessibili. Ecco 10 idee per festeggiare l’Anime Day o fare un regalo gradito al vostro amico otaku.

T-Shirt e action figure, 10 gadget per festeggiare l’Anime Day

1. Dragon Ball, l’anime dei Saiyan

Fra gli Anni 90 e i primi Duemila non c’era ragazzo che non conoscesse a memoria la sigla di Dragon Ball. La storia scritta dal genio Akira Toriyama per la prima volta nel 1984 segue le avventure di Son Goku dall’infanzia all’età adulta, mentre si allena nelle arti marziali e gira alla ricerca delle sette sfere in grado di evocare Shenron, il drago che esaudisce i desideri. Su Amazon è disponibile un set con tutti i sette pezzi in riproduzione fedele di ottima resistenza ed effetto vetro 3D. Il prezzo è accessibile, costa appena 23,50 euro.

2. One Piece, le spade di Zoro per gli amanti del collezionismo

I fan di Rubber Cappello di Paglia hanno l’imbarazzo della scelta. One Piece (inizialmente giunto in Italia con il titolo di All’arrembaggio), è infatti uno degli anime più celebri a livello mondiale tanto che il manga da cui è tratto procede ininterrottamente dal 1997. Un vero otaku però vorrà sicuramente acquistare le spade di Zoro, spadaccino ed ex cacciatore di taglie dai capelli verdi. Ovviamente si tratta di copie in legno o plastica non offensive, disponibili in tutte le versioni. C’è la Wado Ichimonji bianca, la Shusui e la maledetta Sandai Kitetsu. Il prezzo è per veri collezionisti, dato che su Amazon si aggira intorno ai 160 euro.

3. Naruto: tazze di ramen, spille e pupazzetti per veri appassionati

Le avventure del ninja Naruto Uzumaki hanno debuttato in Italia quasi vent’anni fa, ma la sua fama è ancora ben radicata nei cuori dei fan. Assieme a One Piece è uno degli anime più amati e longevi di sempre, tanto che il protagonista omonimo e i suoi compagni Sasuke e il maestro Kakashi sono tra i più cliccati tra i cosplayer. Per festeggiare l’Anime Day in compagnia della volpe a nove code è possibile acquistare online i classici Funko POP!, i pupazzetti da collezione più celebri al mondo. Su Amazon è disponibile persino una mistery box che contiene anche una tazza a forma di ramen, miniature in vinile dei protagonisti e spillette. Il prezzo è di 91,76 euro.

4. Holly e Benji, la maglietta di Oliver Hutton

Uno dei più grandi miti anime è indubbiamente Capitan Tsubasa, in Italia noto come Holly & Benji. La saga sull’attaccante Oliver Hutton (in originale Tsubasa Ozora) e il portiere Benji Price (in giapponese Genzo Wakabayashi) ha ispirato numerosi ragazzini desiderosi di imitare i campioni giapponesi. Impossibile dimenticare i gemelli Derrick, il forzuto Mark Lenders o lo sfortunato Julian Ross. Su Amazon è possibile acquistare la maglietta numero 10 che il protagonista indossa alla Nankatsu (New Team), la sua prima squadra. Il prezzo è di 29,99 euro.

5. Lupin III, il ladro più famoso degli anime

Ideato nel 1967 dal fumettista Monkey Punch e ispirato ai romanzi di Maurice Leblanc, Arsenio Lupin è ormai leggenda degli anime giapponesi. Dall’amore folle per Fujiko e Margot, passando per le corse a bordo della Fiat 500 con Jigen e Goemon in fuga da “Zaza” Zenigata, si potrebbe andare avanti a lungo. Le tre serie anime sono andate in onda in Italia a partire dagli Anni 80, ma per chi volesse recuperarle sono disponibili su Amazon i blu-ray con la saga completa. Il prezzo è di circa 60 euro per ogni cofanetto.

6. L’attacco dei giganti, la borsa dell’anime fantasy-medievale

Spopola alle fiere del fumetto di tutto il mondo, tanto da essere uno dei più gettonati dai cosplayer. Attack on Titan (in italiano L’attacco dei giganti), l’angustiante anime fantasy-medievale è anche uno dei più controversi e discussi di sempre per alcune scelte narrative non sempre apprezzate. I fan di Eren Jaeger, personaggio principale della storia, possono trovare online una borsa scolastica in grado di contenere libri, ma anche tablet e altri device utili per lo studio. Su Amazon è disponibile a 30,34 euro.

7. Death Note, la replica fedele del quaderno della morte

Sebbene la serie anime conti appena 37 episodi, Death Note ha conquistato i cuori di numerosi fan in tutto il mondo, tanto da essere sempre presente alle fiere del fumetto. La storia si incentra su Light Yagami, un brillante studente delle scuole superiori, che un giorno di imbatte in un quaderno dai poteri soprannaturali. Gettato sulla Terra dal dio della morte Ryuk, dona al suo possessore la capacità di uccidere chiunque semplicemente scrivendo il suo nome sul taccuino. Su Amazon è disponibile una copia del Death Note a soli 14,99 euro, ideale per appunti o come diario scolastico.

8. Detective Conan, l’action figure dell’investigatore bambino

Alquanto raro nei manga e negli anime, il genere giallo ha posto una pietra miliare nell’animazione grazie a Detective Conan. La serie segue il liceale di 17 anni Shinichi Kudo, abilissimo investigatore che spesso collabora con la polizia. Un giorno si imbatte in un’organizzazione criminale e viene catturato da due uomini che, invece di ucciderlo, gli somministrano un farmaco che lo ringiovanisce di 10 anni. Nonostante l’aspetto continua però a risolvere i crimini, togliendo dagli impicci l’imbranato detective Kogoro Mori. Su Amazon è disponibile una action figure mobile del protagonista di circa 9 centimetri, ideale per i collezionisti. Il prezzo è di 37 euro.

9. Cowboy Bebop, il capolavoro anime di fantascienza

Di recente protagonista di un reboot live action su Netflix, Cowboy Bebop è da molti fan considerata una delle serie anime più belle mai realizzate. Premiata con numerosi riconoscimenti sia in Giappone sia in Occidente, segue le avventure dei cacciatori di taglie Spike Spiegel e Jet Black che si spostano di pianeta in pianeta per cercare animali da portare a bordo della loro astronave, il Bebop. Le loro missioni, il più delle volte fallimentari o di scarso profitto, si intersecano con memorie perdute, eventi traumatici e amori negati. Su Amazon sono disponibili diversi Funko POP! dei personaggi a circa 16 euro l’uno.

10. Fullmetal Alchemist, l’orologio in vinile della serie anime

Chiudiamo la lista per l’Anime Day con Fullmetal Alchemist, serie anime in onda in Italia dal 2009 al 2014. La storia segue le avventure di Edward e Alphonse Eric, due fratelli orfani che tentano di riportare in vita la madre tramite l’alchimia. La trasformazione non procede secondo i piani, tanto che i due vanno incontro a un terribile incidente: il primo perde una gamba, il secondo l’intero corpo confinando la sua anima in un’armatura. Su Amazon è disponibile un orologio in vinile con la scritta “Don’t Forget 3.October”. I fan della serie sapranno benissimo che la data coincide con l’inizio della ricerca da parte dei due protagonisti della pietra filosofale. Il prezzo è di 35 euro.