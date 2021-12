Animali Fantastici – I Segreti di Silente, in arrivo il trailer ufficiale

«Che sia su una pagina, su un palcoscenico, o su uno schermo, fa tutto parte del Wizarding World. L’avventura continua con il nuovo trailer di Animali fantastici – I segreti di Silente». Così Warner Bros ha presentato un video su YouTube, che al tempo stesso celebra i 20 anni dall’uscita al cinema di Harry Potter e la Pietra Filosofale e annuncia la diffusione del trailer ufficiale del terzo capitolo della saga spin-off, in arrivo lunedì 13 dicembre.



Animali Fantastici: I Segreti di Silente, terzo capitolo della serie spin-off

Ispirata dai romanzi di J.K. Rowling, la serie Animali fantastici, prequel ambientato 70 anni prima della saga cinematografica di Harry Potter, ruota attorno alla figura del magizoologo Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne. I segreti di Silente, come detto, sarà il terzo capitolo della serie dopo Animali fantastici e dove trovarli (2016) e Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (2018).

Animali Fantastici: I Segreti di Silente, la trama

Questa la sinossi: «Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta muovendo per prendere il controllo del mondo magico. Incapace di fermarlo da solo, incarica il magizoologo Newt Scamander di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso fornaio Babbano in una pericolosa missione. Durante il loro percorso incontreranno animali vecchi e nuovi e si scontreranno con la legione di seguaci di Grindelwald, in costante crescita. Ma con la posta in gioco così alta, per quanto tempo Silente potrà restare in disparte?»

Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Mads Mikkelsen al posto di Johnny Depp

Ancora diretto da David Yates, Animali Fantastici: I Segreti di Silente è ambientato negli Anni Trenta, principalmente a Rio de Janeiro, in Brasile. Arriverà nelle sale di Regno Unito e Irlanda l’8 aprile, in quelle statunitense una settimana dopo. Così come in Italia, il 15 aprile. Al momento non è ancora stato reso noto il giorno del debutto nei cinema italiani. Quel che è certo è che sul grande schermo ritroveremo Eddie Redmayne, Jude Law (Albus Silente) e Ezra Miller (Credence Barebone), mentre ci sarà un Grindelwald tutto nuovo: invece di Johnny Depp, licenziato (o meglio “invitato a farsi da parte”) da Warner Bros dopo le accuse di violenze domestiche da parte dell’ex moglie Amber Heard, a interpretare il villain sarà Mads Mikkelsen, che si può vedere nei panni del cattivo in un brevissimo frattempo del video appena lanciato su YouTube (a 1’55”).