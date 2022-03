Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald, stasera su Italia 1: cast, trama e curiosità

Johnny Depp ed Eddie Redmayne sono i protagonisti di Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald in onda questa sera, giovedì 17 marzo 2022 alle 21.20 su Italia 1. Diretto da David Yates e uscito nelle sale nel 2018, il film è il secondo capitolo della serie Animali Fantastici, sequel e spin-off della saga di Harry Potter e si ispira all’omonimo libro di J.K Rowling. Che, per questa pellicola, ha indossato anche i panni della sceneggiatrice per raccontare la battaglia di Albus Silente e Newt Scamander contro lo spietato mago Gellert Grindelwald.

Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald: cosa sapere sul film in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald: la trama

Sono passati pochi mesi da quando il MACUSA (il Ministero della Magia americano) è riuscito a completare la cattura di Gellert Grindelwald, il mago oscuro che ha terrorizzato l’Europa. Tutto sembra essere ritornato al suo posto fino a quando il detenuto non trova un modo per scappare durante il trasferimento da New York e, rifugiatosi a Parigi con i suoi seguaci, si mette alla ricerca del misterioso Credence, la cui identità rimane ancora un grande punto interrogativo. Nel frattempo, Newt Scamander è ritornato a Londra e continua a presentarsi a colloquio al Ministero, nella speranza che gli venga sollevato il divieto sui viaggi internazionali. Da un momento all’altro, viene contattato direttamente da Albus Silente che, con un invito a Parigi, ne richiede urgentemente la collaborazione per trovare Credence e salvarlo dai malefici piani di Grindelwald. Una volta accettata la proposta, l’ex studente ritroverà gli amici conosciuti nella Grande Mela e si addentrerà in un’avventura che lo porterà a stretto contatto con un mondo magico sempre più diviso e costellato di pericoli.

Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald: il cast

Accanto a Eddie Redmayne e Johnny Depp che interpretano rispettivamente Newt Scamander e Gellert Grindelwald, nel cast del film troviamo anche Katherine Waterstone (Porpentina ‘Tina’ Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Jude Law (Albus Silente), Allison Sudol (Queenie Goldstein), Ezra Miller (Credence Barebone), Zoë Kravitz (Leta Lestrange), Callum Turner (Theseus Scamander), Claudia Kim (Nagini), William Nadylam (Yusuf Kama) e Kevin Guthrie (Abernathy).

Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald: cinque curiosità sulla pellicola

1) Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald: Johnny Depp e il sogno di ogni Potterhead

Johnny Depp, che presta volto e voce a un intrigante Grindelwald, ha dichiarato di aver firmato il contratto a scatola chiusa, senza neppure aver letto la parte. Il motivo è presto detto: da fan sfegatato dell’universo e dei personaggi creati da Rowling, avrebbe partecipato a prescindere, indipendentemente dalla proposta.

2) Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald: tanti candidati per il ruolo del giovane Silente

Quella di assegnare la parte del giovane Albus Silente a Jude Law non è stata immediata. Per il ruolo, infatti, sono stati valutati vari candidati, tra cui Christian Bale, Benedict Cumberbatch e Jared Harris, figlio di Richard Harris, interprete del preside di Hogwarts nei primi due episodi della saga.

3) Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald: come nasce la magia tra personaggi e animali

L’interazione tra personaggi e animali sembra reale perché la produzione ha lavorato con una squadra di burattinai e un set di sagome fisiche per le creature fantastiche, ricreate poi digitalmente in post-produzione con le sembianze descritte nel libro. In questo modo, gli interpreti potevano interagire e reagire in modo del tutto realistico e il regista aveva la possibilità di calibrare le inquadrature da fare.

4) Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald: la genesi di Nagini

Per impersonare Nagini e dare forma alle sue infinite metamorfosi, Claudia Kim ha lavorato con un coach sui movimenti sinuosi e dinoccolati e, addirittura, visitato uno zoo locale per studiare le movenze dei serpenti e riprodurle istintivamente nella sua interpretazione.

5) Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald: sestina per Yates

Per il regista David Yates, Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald è il sesto film legato alla saga del maghetto che porta la sua firma.