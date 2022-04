Da Animali Fantastici alle aggressioni: chi è Ezra Miller, attore arrestato alle Hawaii

Da Animali Fantastici a Flash, passando per denunce e arresti. Non un momento facile per Ezra Miller, attore di 29 anni in rapida ascesa, che però alterna la fama dovuta alle sue performance da attore a quella su quotidiani e tabloid, causata da azioni poco brillanti. La Cnn ha pubblicato un rapporto della polizia delle Hawaii in cui si parla dell’arresto con l’accusa di aggressione dell’attore. Il giovane, che nella trilogia che anticipa la saga di Harry Potter impersona Credence, uno dei personaggi principali, è alla seconda denuncia in poche settimane.

Ezra Miller arrestato alle Hawaii: ha colpito una donna intesta con una sedia

The Guardian prima e la Cnn poi, quest’ultima con tanto di rapporto della polizia, hanno lanciato la news riguardante Ezra Miller, arrestato alle Hawaii. L’attore 29enne si è introdotto in una proprietà privata, in casa di una donna di 26 anni. Quest’ultima gli avrebbe intimato di andare via e lasciare l’abitazione, ma in tutta risposta la star statunitense si è arrabbiato e le ha lanciato contro una sedia, colpendola in testa. «Durante il corso delle indagini», recita il rapporto, «la polizia ha stabilito che l’individuo, in seguito identificato come Ezra Miller, si è introdotto in una proprietà privata e si è arrabbiato dopo che gli è stato chiesto dalla proprietaria di andarsene così, secondo quanto riferito, ha lanciato una sedia, colpendo la donna di 26 anni sulla fronte e provocandole un taglio».

Seconda denuncia per Ezra Miller

Invece di godersi il successo al botteghino di Animali Fantastici: i segreti di Silente, nelle sale in queste settimane, Ezra Miller colleziona denunce e arresti. Nemmeno un mese fa, il 27 marzo, l’attore si è reso protagonista di un’altra aggressione, stavolta in un bar. Dopo aver urlato e imprecato contro alcuni clienti, si è rivolto a una donna e poi scagliato contro un uomo di 32 anni, generando il caos. Ora il secondo episodio, che potrebbe addirittura pregiudicarne la carriera.

Chi è Ezra Miller

Ezra Miller è un attore statunitense nato nel settembre del 1992. La sua carriera pare in piena ascesa, sebbene i guai con la legge possano metterlo nei guai anche con la Warner Bros, che lo ha scritturato per numerosi film. La casa di produzione, infatti, ha convocato una riunione d’urgenza già dopo il primo arresto per capire se sia il caso di continuare a farlo comparire all’interno delle proprie pellicole. Il suo debutto risale al 2008, con il film Afterschool. Ma è ad Animali Fantastici che deve la propria fama, con il ruolo di Credence per tutti e tre i film della saga. Ha recitato anche in serie di successo come Californication e Royal Payns. La sua carriera è in piena ascesa, come testimonia la scelta di Warner di affidargli il ruolo di Flash, nell’omonimo film in uscita nel 2023. Ha partecipato a film come Batman vs Superman, Suicide Squad e Justice League.