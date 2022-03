Animali Fantastici e dove trovarli stasera su Italia 1: cosa sapere sul primo spinoff di Harry Potter

Archiviata la maratona di Harry Potter, Mediaset non è ancora pronta ad abbandonare l’universo di J.K. Rowling. Stasera 10 marzo, alle 21,20 su Italia 1, andrà in onda Animali Fantastici e dove trovarli, primo spin-off e prequel del mago di Hogwarts per la regia di David Yates. Nel cast il premio Oscar Eddie Redmayne, Colin Farrell, Katherine Waterston ed Ezra Miller. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Animali Fantastici e dove trovarli, trama e cast del film stasera 10 marzo 2022 su Italia 1

La trama del film si svolge nel 1926 e vede il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) in viaggio da Londra verso New York. L’ex studente di Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria britannica, è infatti alla ricerca di alcune creature magiche da studiare e proteggere. Dopo lo sbarco in città, si imbatte per strada in un comizio della setta anti-stregoneria nota come Secondi Salemiani e, mentre è fermo ad ascoltare, si rende conto che una creatura che trasporta in valigia è scappata. Nel rocambolesco inseguimento conosce il babbano Jacob Kowalski (Dan Fogler) con cui accidentalmente scambia la valigia per errore.

All’uscita della banca, Newt viene però messo agli arresti dall’Auror Tina Goldstein (Katherine Waterson) con l’accusa di disturbo della quiete pubblica e viene condotto alla sede del Macusa (Magico Congresso degli Stati Uniti). Nel frattempo, Jacob torna a casa e apre la valigia, liberando per la città una grande quantità di creature magiche. Inizierà così una lunga ricerca per le strade newyorkesi che si intreccerà con le indagini di Percival Graves, direttore della sicurezza del Macusa e custode di un segreto oscuro. Nel cast anche John Voight, Ezra Miller, Gemma Chan e Johnny Depp, che qui appare solo in un breve cameo.

Animali Fantastici e dove trovarli, 5 curiosità sullo spin-off di Harry Potter stasera 10 marzo 2022 su Italia 1

Animali Fantastici e dove trovarli, il provino di Redmayne per Harry Potter

Per quanto riguarda il casting, J.K. Rowling pensò subito ad Eddie Redmayne per il ruolo del protagonista Newt Scamander. Per l’attore premio Oscar non si trattò del primo tentativo di entrare nell’universo magico di Harry Potter. Infatti si presentò a un provino per Harry Potter e la Camera dei segreti (2002) con l’intento di ottenere la parte del giovane Tom Riddle alias Lord Voldemort. Come ha ricordato lui stesso, venne scartato dopo aver letto una sola riga di copione.

Animali Fantastici e dove trovarli, Ezra Miller e la sua passione per le opere di JK Rowling

Ezra Miller, che nel film interpreta il controverso personaggio di Creedence, si è sempre dichiarato grande fan di Harry Potter. Lo stesso attore ha raccontato di aver ricevuto la parte mentre passeggiava per le strade di New York e di essere caduto in ginocchio per la gioia e la commozione. Diversi cittadini infatti documentarono il momento con alcuni video sui social.

Animali Fantastici e dove trovarli, Londra si traveste da New York

A differenza della saga di Harry Potter, Animali Fantastici non si svolge in Inghilterra. Tuttavia, sebbene la trama sia ambientata interamente a New York, nessun ciak ha riguardato una location al di fuori del Regno Unito. La troupe ha infatti utilizzato per le riprese gran parte dei set agli Harry Potter Studios di Londra, mentre per gli esterni ha coinvolto la città di Liverpool che ha dato vita alla City Hall di New York.

Animali Fantastici e dove trovarli, il primo film del Wizarding World a vincere un Oscar

Nonostante il successo tra i fan, la saga di Harry Potter è rimasta sempre a bocca asciutta durante la cerimonia dei premi Oscar. A rompere il digiuno ci ha pensato proprio Animali Fantastici e dove trovarli, che ha portato a casa la statuetta per la categoria “Migliori costumi”, peraltro unica nomination. Il progetto di David Yates ha poi ottenuto il Bafta per la scenografia, non riuscendo però a imporsi in termini di effetti speciali e montaggio sonoro.

Animali Fantastici e dove trovarli, il terzo capitolo arriva in sala ad aprile

Come dichiarato dalla stessa J.K. Rowling, la saga di Animali Fantastici si comporrà di cinque film, ognuno dei quali ambientato in un luogo diverso del pianeta. I rumors parlano anche del coinvolgimento dell’Italia, probabilmente per l’ultimo film della serie. Il prossimo 13 aprile uscirà nei cinema italiani il terzo capitolo, Animali Fantastici – I Segreti di Silente, che riporterà in scena tutti i protagonisti tra cui Jude Law nei panni di un giovane Albus Silente.