Anica Panfile trovata morta nel Piave: era scomparsa da venerdì

È stato trovato ieri il corpo senza vita di Anica Panfile, la 31enne che dal pomeriggio del 18 maggio scorso non era più rientrata a casa dopo il lavoro. A denunciare la scomparsa della giovane era stato il compagno.

Anica Panfile trovata morta

Il cadavere della donna è stato ritrovato poco distante dal viadotto autostradale verso le 11 del mattino di ieri. A notare il corpo esanime un pescatore di Spresiano (Treviso) in corrispondenza dell’ansa del fiume Piave.

L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Al momento sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire come possa essere morta la 31enne romena.

Il cadavere è stato trasferito all’Ospedale di Treviso, dove è a disposposizione dell’autorità giudiziaria, e nelle prossime ore il sostituto procuratore Valeria Peruzzo potrebbe decidere di disporre l’autopsia. Secondo indiscrezioni, il corpo potrebbe presentare alcune ferite. Al momento rimangono sconosciute le cause che hanno provocato la morte della donna, sparita da giovedì scorso.

La scomparsa

Il 18 maggio la 31enne era infatti uscita di casa per andare al lavoro facendo perdere le sue tracce. La donna faceva le pulizie in abitazioni private e quella mattina aveva svolto regolarmente il suo lavoro ad Arcade (Treviso), poi però non era più tornata dal marito e dai figli. Nel primo pomeriggio, l’uomo non l’ha vista rientrare, ha lasciato passare alcune ore provando a telefonarle insistentemente e attendendola a casa ma non ha mai ricevuto risposta.

Si è allora diretto alla caserma dei Carabinieri di Spresiano facendo anche un appello attraverso i giorni locali, rendendo noto che al momento della scomparsa la donna indossava una tuta con felpa e cappuccio di colore grigio e scarpe sportive di colore rosa. Ma, purtroppo, ieri il triste epilogo.