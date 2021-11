Anghiari e Mazara del Vallo fra i borghi più belli d’Europa

Villaggi di pescatori, rocche medievali e paesini adagiati sulle colline. Non solo le città d’arte, anche i piccoli centri ogni anno attirano turisti da ogni parte del mondo. Il fascino delle cittadine europee è innegabile. Nella lista dei borghi da sogno del Vecchio Continente stilata dalla Cnn compaiono anche due località italiane: Anghiari, in provincia di Arezzo e Mazara del Vallo nel Trapanese.

Borghi e villaggi da sogno in Europa

Anghiari, Toscana

Al confine fra Toscana e Umbria, in provincia di Arezzo, si trova Anghiari, una «delizia che si arriccia su se stessa mentre si aggrappa al paesaggio», la descrive la Cnn. La cittadina è un labirinto di vicoli e strade dove si respira la storia. Le facciate on palazzi ricordano la grandezza della città nel Rinascimento. La battaglia di Anghiari, combattuta nel giugno 1440, è stata immortalata da Leonardo da Vinci nel Salone del 500 a Palazzo Vecchio, Firenze.

Nauplia, Grecia

Nel Peloponneso è possibile ammirare la splendida Nauplia. La città dell’Argolide è stata la prima capitale della Grecia moderna. Nelle sue architetture si legge la dominazione veneziana. Nauplia rappresenta il mix perfetto per gli appassionati della movida notturna e dell’archeologia. Il museo cittadino tra l’altro custodisce reperti di epoca micenea.

Mazara del Vallo, Sicilia

In Sicilia, nel Trapanese, ecco Mazara del Vallo. La città vanta una storia millenaria – gli storici ritengono sia stata fondata dai Fenici oltre 3000 anni fa – ed è stata crocevia di diverse culture. Grazie alla vicinanza con la Tunisia, vi si respira l’aria delle medine nordafricane. Anche nella cucina, con il cous cous a farla da padrone. Da non perdere il Satiro Danzante, statua bronzea ripescata dal mare nel 1998.

Roscoff, Francia

Francia, regione della Bretagna. Nel dipartimento del Finistère si trova Roscoff, centro di 3 mila anime. Il centro è famoso per il suo porto e per le cipolle rosa coltivate nell’area della Ceinture Dorée (in francese, cintura dorata).

Giethoorn, Olanda

La Venezia d’Olanda. Così la Cnn presenta Giethoorn, piccolo villaggio dei Paesi Bassi noto per le sue piccole isole e i suoi canali navigabili. Le isole sono costellate da piccole capanne di paglia, visitabili grazie ai barcaioli. Consigliata una sosta a pranzo al ristorante stellato Michelin Hollands-Venetië.

Mostar, Bosnia-Erzegovina

Se pensate di organizzare un viaggio in Bosnia-Erzegovina, dovete passare da Mostar. La città, situata nel sud della nazione, è attraversata dal fiume Naretva ed è uno dei luoghi più suggestivi dei Balcani.

Dinkelsbühl, Germania

Case in legno fanno da contraltare a robuste torri. Il tutto immerso in un accogliente centro storico. Si presenta così Dinkelsbühl, uno dei borghi lungo la cosiddetta Romantische Straße (Strada Romantica) della Germania. Si tratta del percorso turistico tedesco più famoso: 366 chilometri che partendo da Würzburg arrivano a Füssen. Da visitare la cattedrale gotica di San Giorgio, che i cinefili ricorderanno come ambientazione del film di Werner Herzog del 1974 L’enigma di Kaspar Hauser.

Clovelly, Regno Unito

Nella costa settentrionale del Devon, affacciato sul canale di Bristol, si trova Clovelly, piccolo villaggio di pescatori. Un luogo dove il tempo pare essersi fermato. Come nell’antichità, per trasportare le merci vengono utilizzate slitte. Bandite le auto. Affascinante il paesaggio circostante, con una scogliera a strapiombo di circa 120 metri.

Reine, Norvegia

Remota e in riva al mare, Reine è un piccolo gioiello della Norvegia. Porto di pescatori posto a sud-ovest della città di Moskenes, nelle isole Lofoten, si trova sull’isola di Moskenesøya, al di sopra del Circolo Polare Artico, a circa 300 chilometri sud-ovest dalla città di Tromsø. Immancabili le aurore boreali.

Regencos, Spagna

Regencos è un piccolissimo borgo in Catalogna, a 10 chilometri di distanza dal mare e a sud del Triangolo di Dalì, che da Figueres si sposta a Portlligat fino al Castello di Púbol. Gli amanti della storia possono visitare le mura medievali, una graziosa chiesa e le tradizionali abitazioni in pietra del centro cittadino.