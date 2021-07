L’asse della Mangrovia

L’alleanza è inedita e fa rumore. Da una parte Angelomario Moratti, secondogenito dell’ex patron e presidente dell’Inter, Massimo Moratti, specializzato in start-up tecnologiche. Dall’altra un abile finanziere come Claudio Costamagna e un leone delle assicurazioni (ogni riferimento al suo passato in Generali è puramente voluto) come Alberto Minali, ed ecco che nasce un’inedita alleanza. La spac Revo del duo Costamagna-Minali, che ha appena comprato per 160 milioni Elba Assicurazioni facendola diventare la sua “business combination”, ha rilevato il 10 per cento di Mangrovia, holding di partecipazioni e software house specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di servizi ad elevato valore tecnologico (e in particolare nello sviluppo di soluzioni tecnologiche basate su blockchain), di cui Moratti jr detiene il 60 per cento del capitale, attraverso la sua holding Seven.

Moratti jr ha acquisito il controllo di Mind Over Money

Angelomario Moratti, che è anche consigliere di Saras e presidente di Saras Energia, ha infatti da poco acquisito, per il tramite della controllata Mangrovia Blockchain Solutions, il controllo di Mind Over Money, la società creata da Graziano Bugatti e da Matteo Temporin (docente di informatica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) che si occupa di fintech e machine learning e ha sviluppato una piattaforma di robo-advisor di seconda generazione, basata su un modello olistico che comprende finanza, assicurazione e credito.

Radici nel mondo insurtech

Ed è proprio nel mondo fintech, o meglio insurtech, che Revo-Elba vuole mettere radici. Ecco perché, oltre a pagare 2 milioni il 10 per cento di Mangrovia, l’accordo dei tre prevede lo sviluppo in esclusiva, per una durata di almeno quattro anni, di soluzioni informatiche e digitali basate su tecnologia blockchain, di cui Revo acquisirà la proprietà a titolo originario di ogni diritto. La partnership con Mangrovia permetterà a Revo di accelerare lo sviluppo e la successiva commercializzazione di prodotti parametrici, che rappresentano una nuova gamma di prodotti assicurativi basati su smart contract che, sfruttando la tecnologia blockchain, spostano l’interesse contrattuale dall’accertamento del danno alla certificazione automatizzata del verificarsi di un evento, con liquidazione automatica della prestazione. Seven nel settore finanziario-tecnologico ha investito anche nell’americana Airhelp e in Soldo, e ha in portafoglio quote di Bandyer, Deliveroo, Nutrilinea e Secret Escapes. Da cosa nasce cosa.