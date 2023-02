Angelo Zen, ritrovato il corpo dell’imprenditore: era scomparso nel terremoto in Turchia

Il corpo dell’imprenditore italiano Angelo Zen, scomparso il 5 febbraio scorso alla vigilia del terremoto in Turchia, è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi a Kahramanmaras, nel Sud Est della Turchia. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha confermato la morte del 60enne originario di Saronno ma residente in Veneto. Zen si trovava in Turchia per motivi di lavoro, essendo il titolare di una ditta individuale che si occupava di macchine industriali specializzate nell’oreficeria.

Tajani: «Mi stringo al dolore dei suoi cari»

Il ministro degli Esteri ha twittato annunciando il ritrovamento: «Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra ambasciata in Turchia da avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari». Non si avevano sue notizie dal 5 febbraio.

Tajani in mattinata si è sentito con il capo della diplomazia turca

Proprio in mattinata il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva sentito al telefono il capo della diplomazia turca Mevlut Cavusoglu. Angelo Zen non era stato riconosciuto in prima battuta tra le vittime estratte dalle macerie dell’albergo in cui risultava risiedere. E Tajani ne ha approfittato per ribadire la vicinanza del Paese: «Ho parlato con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu per esprimergli ancora una volta la vicinanza dell’Italia e confermargli l’impegno operativo del nostro Paese. Mi sono collegato con la squadra coordinata dall’unità di crisi dove ci sono esperti della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che stanno cercando il nostro connazionale che ancora non si trova».