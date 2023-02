Angelo Zen, chi è l’italiano disperso in Turchia: persi i contatti da domenica

Si chiama Angelo Zen l’italiano disperso in Turchia in seguito al terremoto che ha devastato la nazione. A confermare le generalità dell’uomo ci ha pensato il ministro degli Esteri Antonio Tajani che in collegamento con il TG3 ha affermato: «Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Vicenza, siamo in contatto costante con la famiglia».

Chi è Angelo Zen, l’italiano disperso in Turchia

Angelo Zen è l’italiano disperso in Turchia, ha 50 anni e si trovava nel paese al momento del terremoto per ragioni di lavoro. Infatti, Zen, dell’età di 50 anni, alloggiava presso una struttura a Kahramanmaras, struttura che è stata completamente distrutta dal sisma. Da domenica non si hanno contatti con lui e il ministro Tajani ha anche detto che non è nota la sua posizione al momento del sisma.

Zen è un consulente originario di Saronno, in provincia di Varese, ma residente da tempo a Martellago, in provincia di Venezia. La sua professione è quella di tecnico specializzato in macchinari per l’oreficeria e nelle ultime settimane stava lavorando in Turchia.

I dettagli sull’uomo disperso

Antonio Tajani ha confermato che Angelo Zen «lavorava in Turchia nel settore delle macchine, probabilmente era in contatto e stava lavorando con imprese turche per organizzare probabilmente delle vendite». Il ministro ha poi detto: «Siamo in contatto costante con la famiglia, ho parlato poco fa con loro, pregano tutti di non affollarsi presso di loro ma abbiamo avuto la delega a dare tutte le informazioni che riguardano il nostro connazionale che ancora non si trova e daremo noi poi tutte le informazioni alla famiglia».

Infine, il ministro ha fatto un appello ai media: «Chiediamo a tutti gli organi di stampa la massima riservatezza e rispetto per questa famiglia in attesa di sapere dov’è nostro il connazionale Angelo Zen».