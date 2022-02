Angelo Pintus, moglie ed età del comico e imitatore italiano

Comico, imitatore e showman italiano, Angelo Pintus ha partecipato alla prima edizione di LOL – Chi ride è fuori ed è attualmente in scena con lo spettacolo Non è come sembra: vediamo qualche dettaglio della sua carriera, qual è la sua età e chi è sua moglie.

Angelo Pintus: l’età

Nato il 21 maggio 1975 (ha dunque 46 anni), nel 2000 ha dato vita al duo Angelo & Max con il comico Max Vitale. Ospiti al Maurizio Costanzo Show e in altre trasmissioni televisive, nel 2007 i due hanno vinto il concorso Stasera mi butto prima che le loro vite si separassero. Da quel momento Angelo ha partecipato a diversi programmi Mediaset come Guida al campionato, Colorado e Zelig e debuttato nel mondo del cinema con il film Tutto molto bello diretto da Paolo Ruffini.

Si è poi spostato a teatro proponendo diversi spettacoli, da Pintus@Forum a Ormai sono una Milf fino a Pintus@Arena e E se fosse stato il cavallo?. Nel 2021 ha infine partecipato come concorrente al comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori ed è uscita la sua prima serie televisiva intitolata Before Pintus.

Angelo Pintus: la moglie

Il comico è sposato dal 2017 con Michela Sturaro, a cui aveva chiesto la mano in occasione del suo tour all’Arena di Verona. Era infatti il settembre dell’anno precedente quando, durante uno spettacolo, Pintus aveva affermato di “voler chiedere una cosa a questa ragazza meravigliosa”. E poi, rivolgendosi all’allora fidanzata: “Volevo chiederti se mi vuoi sposare”. Il grande evento si era svolto in un agriturismo a pochi chilometri da Ferrara con pochi invitati (parenti e qualche amico tra cui Peppe Quintale).

Sulla biografia di Michela c’è il massimo riserbo, tanto che non è noto che lavoro faccia né come abbia conosciuto Angelo. Pur molto riservata, non rinuncia comunque a condividere spesso qualche scatto sui propri canali social insieme al marito.