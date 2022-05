Revenge porn e stalking: l’ex calciatore Angelo Paradiso accusato da un’attrice

L’ex calciatore di Napoli e Lecce, cresciuto nelle giovanili della Lazio, Angelo Paradiso, è finito sotto inchiesta per diversi reati. Si parla di revenge porn, stalking, estorsione e diffamazione ai danni della sua ex fidanzata, una giovane attrice famosa. Come racconta il quotidiano La Repubblica, il centrocampista classe ’77, che non ha lasciato alcun particolare ricordo per la sua carriera sportiva, ha subito una perquisizione nei giorni scorsi. Ora gli inquirenti stanno analizzando il suo smartphone per capire se in effetti le accuse mosse dalla vittima sono veritiere. Angelo Paradiso avrebbe danneggiato la carriera dell’attrice diffondendo materiale video hard.

La storia: Paradiso accusato di revenge porn e stalking

La relazione tra Angelo Paradiso e la giovane attrice è nata lo scorso anno. Breve, anzi brevissima, sebbene l’ex calciatore continui a non accettare il rifiuto della donna e su questo primo aspetto si sono aperte le indagini. Secondo l’accusa, lui si è presentato a ogni appuntamento in cui era presente l’attrice, spesso all’improvviso e spacciandosi anche per il suo manager. A questi comportamenti, denunciati dalla protagonista dell’incubo, si aggiunge poi l’accusa di aver diffuso del materiale hard che starebbe compromettendo la sua carriera. Per questo gli agenti hanno perquisito la sua casa, requisendo il telefono per capire se da quel dispositivo sia stato fatto circolare il video in questione. Tra stalking, revenge porn, estorsione e diffamazione Angelo Paradiso rischia grosso.

Angelo Paradiso, chi è l’ex calciatore di Lazio e Napoli

Nato nel 1977 a Roma, la carriera da calciatore di Angelo Paradiso parte dalle formazioni giovanili della Lazio. Da lì approda al Teramo, dove disputa due campionati di serie C2 prima di passare al Napoli di Renzo Ulivieri, in B. Negli anni ’90 la sua storia calcistica sembra poter decollare. Viene convocato nella nazionale under 21 e debutta in A con il Lecce. Ma gioca poco e viene ceduto al Cesena. Il suo talento sbiadisce e cambia numerose maglie: dal Ravenna alla Lucchese, fino al Bellinzona in Svizzera e al ritorno in Italia, al Chieti. Nel 2006 sbarca a Malta, per giocare con il Birkirkara. Torna nuovamente in Italia e disputa un paio di anonimi campionati in D con Rieti e Poggio Nativo, per poi concludere la carriera all’Ibiza-Eivissa, in Spagna.