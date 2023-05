Napoli, da ex fidanzati (per 9 anni) a prete e suora: la storia di Angelo e Paola

La storia di Angelo e Paola ha dell’incredibile. Sono stati fidanzati per 9 anni, ma lei ora è suor Maria Giuseppina, monaca contemplativa al Carmelo, e lui è sacerdote fidei donum in Germania.

La storia di Angelo e Paola

Nel 1996, i due si innamorarono e iniziarono una relazione. Si incontrarono per la prima volta a Portici, nella provincia di Napoli, quando Angelo aveva 16 anni e Paola 15. Il loro è un rapporto che è durato 9 anni, con un epilogo scontato: il matrimonio. Le nozze erano già programmate, la coppia aveva trovato anche una casa, Paola stava completando gli studi universitari in Economia e Angelo lavorava in Toscana come elettricista industriale.

«Andammo al convegno del Rinnovamento nello Spirito Santo a Rimini e Dio fece capire a Paola che la voleva sua, ma lei non riusciva ad accettarlo. Mi lasciò una prima volta a maggio del 2005. Dopo poco ci rimettemmo insieme poiché lei non riusciva a dire il suo ‘sì’ al Signore. Ad ottobre, invece, Dio vinse i suoi ostacoli e Paola mi lasciò concludendo definitivamente la nostra storia», ha raccontato Angelo, ora Don Angelo.

Il cambiamento di vita

Angelo fu ordinato prete dall’allora cardinale Sepe, esattamente il 21 aprile del 2013 nella cattedrale di Napoli. Lei, invece, ricevette la chiamata come monaca di clausura, carmelitana scalza, diventando suor Maria Giuseppina dell’Amore incarnato. Ora Paola vive nel monastero del Carmelo ai Ponti Rossi, lui si trova in Germania. Angelo non ha nascosto che «il primo periodo dopo essere stato lasciato fu tosto», ma poi tra i due ex fidanzati ci fu un’amicizia che dura tutt’ora.

All’origine dell’avvicinamento alla fede, come racconta Don Angelo, c’è stato un altro sacerdote: «I nostri anni di fidanzamento sono passati in fretta, fino al giorno in cui in parrocchia, vicino a casa di Paola, è arrivato il giovane vice curato don Michele Madonna, che ci ha fatto incontrare con Dio. Ripeteva sempre: ragazzi, chiedete a Dio cosa ha pensato per voi, qual è il suo sogno su ciascuno di voi».