Angelo Moriondo inventore della macchina del caffè: chi è il protagonista del Doodle di Google

Angelo Moriondo è nato il 6 giugno 1851 a Torino, in una famiglia di imprenditori. Il nonno, infatti, aveva fondato una compagnia di liquori, dando inoltre vita alla famosa cioccolateria Moriondo e Gariglio. Questa l’ha creata insieme al fratello e il cugino Angelo a Roma. Nel frattempo Moriondo, che rifletteva sul successo del caffè in quegli anni, notò che le persone aspettavano anche cinque minuti per una tazzina di espresso al bar.

Così realizzò una macchina insieme al meccanico Martina che presentò in occasione dell’Esposizione generale italiana del 1884 a Torino, presso lo stand allestito da Angelo Moriondo che ne ricevette la medaglia di bronzo. La macchina era in rame e bronzo, alta circa un metro e aveva “la forma di campana”, come venne riportato in un articolo della Gazzetta Piemontese del 24 luglio 1884. Fece inoltre installare la sua macchina all’Esposizione Generale del Valentino dove era stato allestito un chiosco presso il quale i visitatori potevano degustare il caffè prodotto con la nuova macchina.

Il Doodle di Moriondo

Per celebrare l’anniversario Mountain View ha chiesto il supporto grafico di Olivia When, graphic designer e già autrice di passati Doodle. “Tutti i Doodle su cui lavoro iniziano con un caffè (di solito un latte macchiato)” ha raccontato, “lo sviluppo dell’espresso è più documentato di molti altri argomenti su cui ho lavorato. È facile sentire quanto sia amata questa invenzione“. Il Doodle è stato realizzato usando del caffè solubile mescolato con dell’acqua.

“Il disegno che vedi rappresenta me stessa” ha spiegato When che poi ha aggiunto. “Il mio obiettivo principale era mostrare l’opera di Moriondo, il concetto che c’era alla base, per legarla ai giorni nostri. È sorprendente come, sebbene sia una bevanda molto comune, qualcosa che puoi bere ogni giorno, ci sia sempre del rispetto per il caffè. Le persone che amano il caffè non lo danno mai per scontato e riescono ad apprezzarlo ogni volta. Spero che questo Doodle sia di ispirazione e porti le persone ad apprezzare la storia dietro l’invenzione di Angelo Moriondo”.