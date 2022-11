Chi è Angelo Madonia: età, fidanzata e figli del ballerino di Ballando con le Stelle

Angelo Madonia è nato a Palermo il 27 luglio 1984 e oggi ha dunque 38 anni. Si è avvicinato al mondo della danza a soli 11 anni, arrivando a ballare al Teatro Massimo di Palermo. La sua ambizione e perseveranza lo hanno portato a competere nelle gare mondiali più importanti e a ballare in teatri in tutto il mondo, tra cui Inghilterra, Cina e Russia. È entrato nel cast di Ballando con le Stelle nel 2006, quando ha fatto coppia con Pamela Camassa. È poi tornato in trasmissione nel 2021, seguendo varie “ballerine per una notte”. Nel 2022 è invece diventato uno dei nuovi maestri del programma.

La fidanzata e le figlie di Madonia

Il ballerino ha due figlie: Alessandra e Matilde, di quattro anni. Angelo tuttavia è separato dalla madre delle bimbe e durante Ballando con le stelle ha confessato di aver cominciato a provare interesse per Ema Stokholma. La coppia sembra essere in una vera e propria relazione come fatto capire dai diretti interessati durante le puntate del programma. Ema ha dichiarato anche: «lui c’è, mi capisce».