Addio ad Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai3

Si è spento a 93 anni nel sonno Angelo Guglielmi, critico letterario, saggista, giornalista ed ex direttore di Rai3. Proprio sulla terza rete dal 1987 al 1994 lanciò programmi che hanno fatto la storia della tv pubblica e della cosiddetta tv verità come Telefono giallo, Samarcanda, Linea rovente, Un giorno in pretura, La TV delle ragazze, Blob, Chi l’ha visto?, Mi manda Lubrano (poi divenuto Mi manda Raitre), Io confesso, Magazine 3, Avanzi, Ultimo minuto, Quelli che il calcio (passato nel 1998 su Rai 2), Da Storia Nasce Storia, Tunnel e Storie maledette. Programmi che hanno lanciato personaggi come Corrado Augias, Michele Santoro, Donatella Raffai, Roberta Petrelluzzi, Serena Dandini, Fabio Fazio, Piero Chiambretti, Giuliano Ferrara, Daniele Luttazzi e Franca Leosini.

L’ingresso in Rai nel 1954

Dopo essersi laureato in lettere a Bologna nel 1951, Gugliemi per qualche anno lavorò come insegnante nelle scuole medie di Cento e Ferrara prima di vincere il concorso per entrare in Rai nel 1954. Dal 1976 al 1987 fu capostruttura di Rai1. Tra i programmi da lui ideati si ricorda Bontà loro, storica trasmissione condotta da Maurizio Costanzo. Prima di diventare direttore di Rai3, è stato anche capo del Centro di produzione Rai di via Teulada in Roma. Collaboratore di Paese Sera e Corriere della Sera, fece parte del collettivo letterario neo-avanguardista Gruppo 63 con Umberto Eco ed Edoardo Sanguineti.

Guglielmi e la rivoluzione di Rai3

Dal 1987 al 1994 fu a capo di Rai3, trasformandola in una rete innovativa. Lo share medio passò in pochi anni da meno dell’1 per cento a oltre il 10. Negli stessi anni continuò a svolgere l’attività di critico letterario (soprattutto su L’Espresso). Dal 1995 al 2001 è stato presidente e amministratore delegato dell’Istituto Luce. Dal 2004 al 2009 venne chiamato da Sergio Cofferati nella Giunta comunale di Bologna in qualità di assessore alla Cultura.