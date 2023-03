Chi è Angelo Donati, il marito di Milly Carlucci: età, lavoro e figli

Milly Carlucci e Angelo Donati sono una coppia storica del mondo spettacolo. I due stanno insieme dal 1985 e hanno due figli, Angelica e Patrick.

Chi è Angelo Donati, marito di Milly Carlucci

Angelo Donati è un imprenditore nato a Roma nel 1948, laureato in Ingegneria alla Sapienza e specializzatosi negli Stati Uniti. Tornato in Italia, ha fondato la Donati Spa, un’impresa di costruzioni che lo vede lavorare in Inghilterra e in America. Nel 1985 ha sposato Milly Carlucci e, mantenendo un alto livello di riservatezza sulla sua vita familiare, non è quasi mai presente in pubblico al fianco della moglie. Dal canto suo, quest’ultima ha sempre tenuto il suo matrimonio e i suoi figli fuori dagli occhi del pubblico, facendo solo commenti occasionali sul marito in alcune interviste.

«Siamo sempre stati fiduciosi nella nostra relazione, essendo entrambi arrivati da adulti con le nostre esperienze di vita e un forte senso della famiglia. Ci siamo sposati consapevoli della responsabilità di avere dei figli ed eravamo pronti ad affrontare le imprevedibili sfide della vita insieme. Siamo molto diversi, il che ci rende il complemento perfetto l’uno per l’altro. Mio marito è un grande sostenitore del mio lavoro, anche se ha un percorso professionale diverso. Ho scelto di non farmi coinvolgere dalla cultura del gossip del mio settore, che spesso è necessaria per ottenere visibilità», ha raccontato. Nonostante il lavoro esposto della moglie, l’uomo ha sempre preferito rimanere in disparte e lontano dalle luci dei riflettori. Quando la coppia si è sposata, lui aveva 37 anni e lei 31. Del loro primo appuntamento non hanno mai raccontato dettagli.

I figli

Della vita privata di Angelo Donati non sappiamo molto, ma una cosa è certa: i figli con Milly Carlucci sono una parte fondamentale della sua esistenza. Oltre ad Angelica e Patrick, nati rispettivamente nel 1986 e nel 1991, la coppia aveva pensato ad avere un terzo figlio ma alla fine ha desistito. La primogenita lavora come dirigente d’azienda nell’impresa edile del padre negli Stati Uniti mentre il ragazzo lavora in una multinazionale a Londra. Nonostante le distanze geografiche, la famiglia è molto unita e trascorre lunghi periodi assieme.