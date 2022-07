“Angelo della morte”, la storia dell’infermiera che ha ucciso quattro bambini

Beverley Gail Allitt è stata un’infermiera pediatrica “angelo della morte”. La donna serial killer approfittava della propria posizione lavorativa per uccidere i piccoli pazienti. Hanno perso la vita per mano dell’infermiera quattro bambini, ma lei ne aveva ferito altri 6 e tentato di ucciderne 3. Ecco la sua storia, chi erano le vittime e come è stata scoperta.

L’infermiera che ha ucciso quattro bambini: il modus operandi

Beverley Gail Allitt tra febbraio e aprile del 1991 ha lavorato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Kesteven, Lincolnshire. In quei 59 giorni l’infermiera ha ucciso quattro bambini, ne ha feriti sei e tentato di massacrarne altri tre. Nel reparto i piccoli pazienti avevano dalle sette settimane ai due anni di vita, fatta eccezione per un bambino di undici anni, e nessuna possibilità di difendersi. L’infermiera si accaniva contro quelli che la facevano per qualche motivo innervosire: per esempio, chi bagnava il letto o si lamentava. Ma, soprattutto, per tanto tempo nessuno ha avuto sospetti su di lei: né i genitori, i colleghi o i dirigenti medici. Attuava infatti una serie di condotte rituali che la tenevano al riparo da eventuali accuse.

L’infermiera killer iniettava dosi di insulina o di cloruro di potassio con l’obiettivo primario di provocare un arresto cardiaco o uno shock insulinico. La sua intenzione primaria non era necessariamente quella di uccidere i piccoli. Piuttosto, intendeva portarli a gravi condizioni di salute che richiedessero un suo tempestivo intervento. Se decideva, poi, di salvarli, sarebbe apparsa come un’eroina agli occhi di genitori e colleghi.

Dopo i troppi episodi di arresto cardiaco nel reparto, però, i dirigenti scoprirono che questi ultimi si verificavano quando l’unica infermiera di turno era proprio Beverley. La donna ha sempre negato qualsiasi responsabilità, ma nel maggio del 1993 è stata condannata a tredici ergastoli e a quarant’anni di carcere. Durante la detenzione ha cominciato a porre in essere condotte autolesionistiche e ad oggi è reclusa presso l’ospedale Rapton Secure a Nottinghamshire.

Chi era la serial killer

Beverley è stata una bambina introversa, che ha sofferto di problemi legati all’alimentazione al peso, nonché con tendenze autolesioniste a causa di un’infanzia povera di attenzioni e di affetto. Secondo alcuni, sarebbe stata affetta dalla sindrome di Munchausen. Si tratta di una patologia psichiatrica che induce chi ne è affetto a inventare malattie per ricevere continue attenzioni e cure mediche. Beverley infatti a scuola era solita fasciarsi le braccia proprio per indurre i coetanei a interessarsi a lei. Un’altra volta arrivò a convincere un chirurgo a farsi togliere l’appendice nonostante fosse perfettamente sana. Con i compagni con cui ha avuto delle relazioni amorose, la donna ha più volte finto di essere incinta, o di essere stata violentata sessualmente.

Chi erano le vittime?

Il diabolico meccanismo studiato dall’infermiera killer per tanto tempo è passato inosservato. Anzi, le cose sono andate esattamente per come Beverley voleva. I genitori di due sue vittime, difatti, per ringraziarla dell’assistenza prestata alle figlie, delle quali una deceduta e l’altra rimasta cieca e paralizzata, decisero di farle battezzare proprio quest’ultima. Ma chi sono state le vittime della sua terribile condotta?