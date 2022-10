Angelo «Ciccio» Nizzo morto a 72 anni: addio al re delle notti romane

Angelo «Ciccio» Nizzo è morto. Il 72enne era noto per aver ideato diversi locali, come l’Alien, il Gilda, il Much More e il Bar della Pace. Questi locali erano spesso ritrovo di Vip a Roma. Per via di un male incurabile, Nizzo aveva scelto di tornare in Umbria, dove trascorreva un periodo di tranquillità dopo la vita mondana. Quel male, però, se lo è portato via.

Angelo «Ciccio» Nizzo non ce l’ha fatta: è morto

L’uomo era noto per il suo stile gipsy abbastanza stravagante, gli orecchini e l’energia positiva che tirava fuori in ogni momento, accanto al suo straordinario sorriso. Molti amici lo ricordano proprio per questa sua energia sui social.

«Finisce un’epoca. Finisce l’epoca dei grandi pierre» scrive Marco Bornigia, patron dell’Alien e del Piper.

Il saluto degli amici VIP

«Caro Angelo Ciccio Nizzo, personaggio unico e inconfondibile con quel look un po’ gipsy, il tuo codino, i baffoni, orecchini e cappelli che amavi tanto, la tua pazienza, gentilezza e pacatezza in mezzo a tanti matti scalmanati che eravamo, giovani, belli e nottambuli che a dormire manco a calci ci andavamo. Alien, Gilda, Gilda on the Beach, Much More, Bar della Pace. Quanti compleanni, quante feste, quante nottate insieme. Ti dedico questa foto di Giancarlo Sirolesi: io, te e il Divino Otelma che ci coinvolgeva in uno dei suoi riti. E’ appesa sullo specchio della mia camera da letto da anniE ci resterà per sempre. In tuo ricordo e delle nostre tante notti passate insieme sul trono nel tuo #vippaio di cui sei sempre stato il re, tra un flash, una chiacchiera, una bevuta, un’intervista, baci&abbracci». Così lo ricorda Gabriella Sassone

«Il baffo e il suo eterno capello resteranno nella storia della Roma by night che vagava tra un locale e l’altro dei Bornigia, sempre attento e vigile padrone di casa dei privé dove non accedeva per casta ma solo se Ciccio Nizzo dava l’assenso: ok l’abito, ok il rispetto e il sorriso e la cordicella che separava la pista dal salottino, si apriva magicamente» scrive un altro amico sui social.