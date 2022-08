Angelo Becciu sarà reintegrato nelle sue funzioni da Cardinale. A dare la notizia è stato lui stesso e a riportare le parole ci ha pensato il giornale L’Unione Sarda. Ecco quali sono state le sue parole e per quale importante incontro è stato invitato.

Le parole di Angelo Becciu sul suo reintegro come Cardinale

Angelo Becciu, come comunicato dai giornali L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna, ha annunciato la sua nuova nomina come Cardinale durante una messa che stava tenendo a Golfo Aranci, suo luogo di villeggiatura per questa estate. Sull’argomento il prelato ha detto: «Sabato mi ha telefonato il Papa per dirmi che sarò reintegrato nelle mie funzioni cardinalizie e per chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma. Per questo domenica prossima non potrò essere presente alla messa essendo impegnato a Roma».

Inoltre, intervistato dall’Ansa in merito alla possibilità di partecipare a questa importante riunione, il cardinale Becciu ha aggiunto: «Sono molto emozionato per questo gesto del Papa. Lo ringrazio di cuore e riconfermo la mia piena comunione con Lui».

Perché Angelo Becciu era stato rimosso come Cardinale?

In realtà, poco tempo fa, Angelo Becciu era stato costretto a dare le dimissioni come Cardinale e rinunciare a parte dei suoi privilegi come funzionario ecclesiastico. Questo perché era stato coinvolto nello scandalo finanziario relativo all’acquisto di un palazzo a Londra in Sloane Avenue. Il prelato era stato anche interrogato dalle autorità e anzi lui stesso aveva affermato di voler da tempo parlare con gli inquirenti così da dire «tutta la verità». In occasione dello scandalo, e delle successive dimissioni, Angelo Becciu aveva perso anche ogni possibilità di entrare in un futuro conclave. In ogni caso, questo avvenimento ormai sembra essere acqua passata e anche il Papa ha deciso di perdonarlo e assegnargli la sua funzione come Cardinale, riabilitandolo completamente.