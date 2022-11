Angelini Industries, il bilancio di sostenibilità 2021: meno plastica e CO2

Pubblicato il bilancio di sostenibilità 2021 di Angelini Industries, che misura gli impatti delle attività del gruppo multi-business italiano operante nei settori salute, largo consumo, tecnologia industriale, profumeria e dermocosmesi e vitivinicolo in relazione agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Tra gli aspetti emersi dal report si citano la riduzione dell’impiego di plastica e delle emissioni di CO2, il riciclo e recupero del 64% dei rifiuti prodotti, l’autoproduzione di 200.000 giga Joule di energia elettrica e l’erogazione di 200.000 ore di formazione per i dipendenti. Per la prima volta, il bilancio coinvolge anche le filiali estere del Gruppo, oggi presente in 21 Paesi con un fatturato di 1,725 miliardi di euro e 5.800 dipendenti, di cui oltre 4.000 in Italia.

Il bilancio di sostenibilità 2021 di Angelini Industries

Questa la dichiarazione congiunta di Sergio Marullo di Condojanni e Thea Paola Angelini, rispettivamente CEO e Vicepresidente esecutiva di Angelini Industries, in merito ai risultati raggiunti: «Riteniamo che le aziende, anche in vista dei futuri traguardi tracciati dalla normativa europea sui criteri ESG, debbano dare la giusta importanza a tutti gli aspetti della sostenibilità – ambiente, società e governance – per poter puntare a uno sviluppo armonico che includa i bisogni delle persone. Abbiamo quindi voluto descrivere in modo dettagliato il nostro impegno su questi tre fronti, certi che la crescita del nostro Gruppo industriale passi e passerà sempre di più dalla generazione di valore per tutti gli stakeholder».

Sul piano sociale, attraverso la Fondazione Angelini interamente finanziata dagli utili del Gruppo, è stato possibile nel 2021 sostenere 15 progetti. Tra questi il Casale Angelini di Ancona, la prima “care house” italiana, in cui sono accolti gratuitamente i pazienti oncologici in cura presso Ospedali Riuniti di Ancona. Fondazione Angelini ha inoltre contribuito alla creazione del più grande Centro di cure palliative pediatriche in Italia, realizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, e ha sostenuto il Day Hospital Post-Covid della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, che si prende cura dei pazienti nella fase successiva alla guarigione dal virus.

In tema di governance, il report descrive il modello organizzativo di Angelini Industries, tra i più innovativi nel mondo delle aziende familiari, che coniuga la visione di lungo termine tipica dei family business con le migliori pratiche di mercato delle public companies.

I risultati sul piano ambientale

In campo ambientale gli sforzi del Gruppo si concentrano nello sviluppo di nuovi imballaggi, confezioni e processi produttivi più sostenibili: