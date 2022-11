Angelica Milena Rociola scomparsa a Barletta: «È ipovedente, non sappiamo dove sia»

Ventiquattro anni, ipovedente, occhiali, capelli e occhi castani: è l’identikit di Angelica Milena Rociola, scomparsa da Barletta lo scorso 7 novembre. «Non esce mai da sola, nostra figlia è ipovedente la sera non vede e quindi non sappiamo dove e con chi sia. Vogliamo solo che torni a casa» ha spiegato il padre a Fanpage. L’uomo ha lanciato un appello sui social per ritrovare la ragazza.

Barletta, Angelica Milena Rociola scomparsa: la ragazza è ipovedente

Lunedì 7 novembre Angelica è uscita per prendere qualcosa in cartoleria. L’attività dista circa 500 metri da casa e Barletta è un piccolo centro. I genitori acconsentono a farla andare da sola. Sarebbe dovuta tornare a casa dopo pochi minuti, ma da quel momento in poi si sono perse le sue tracce e la giovane non ha più dato sue notizie. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri della BAT, che ora la stanno cercando.

«Mia figlia è una ragazza diversamente abile in quanto ipovedente quando si è allontanata indossava un pantalone nero a pois bianchi, una felpa nera con borchie dorate, scarpe bianche ginniche e una borsa a tracolla a quadretti». Lancia un appello con queste parole la mamma della ragazza su Facebook.

Il padre fa un appello

«Angelica non è solita uscire con gli amici di fatto non ne ha, lei la mattina si accompagna a un insegnante di sostegno, ma la sera è sempre a casa, proprio perché fa fatica a vedere a causa della sua patologia. Sembra sparita nel nulla, mi auguro solo che torni a casa presto e che non le sia accaduto niente» ha spiegato il padre.

«Buongiorno a tutti sono il papà di angelica Milena rociola e da lunedì che non abiamo sue notizie si e allontanata da casa e non a piu fatto rientro sono disperato se gentilmente qualcuno la in vedesse da qualsiasi parte non esitate a contattarmi a qualsiasi ora notte e giorno 329 0997372 vi ringrazio tutti» ha scritto il papà sui social.