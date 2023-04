Angelica Krystle Donati, chi è la figlia di Milly Carlucci nel Cda di Terna

La new entry nel Cda di Terna (la società operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica), che collaborerà al fianco della nuova amministratrice delegata Giuseppina Di Foggia, è la figlia di Milly Carlucci Angelica Krystle Donati. Nata a Los Angeles nel 1986, è una giovane imprenditrice di successo. Prima figlia dell’imprenditore Angelo Donati e della conduttrice televisiva Rai, divide la sua vita tra Roma e Londra.

Chi è Angelica Krystle Donati

Dopo aver concluso gli studi alla Marymount International School in Inghilterra e alla Sevenoaks School, si è laureata alla London School of economics in Management. Nel 2009 ha proseguito la specializzazione con il master of Business Administration dell’Università di Oxford. A soli 26 anni è entrata a far parte del Donati immobiliare Group, fondata dal padre nel 1978.

Angelica Krystle Donati è stata presidente di Ance Giovani, alla guida di oltre 1.800 giovani imprenditori del territorio nazionale dai 18 ai 40 anni. Esperta sui temi dell’impatto della trasformazione digitale, Angelica è un’imprenditrice di successo che più volte è stata ospite del programma di Giovanni Floris Di Martedì su La7. Per chi ancora avesse dei dubbi sulla sua formazione, basta guardare il suo Cv per valutare il prestigioso percorso professionale e di studi.

A lei ora l’onere di rappresentare la quota più giovane in assoluto del Cda. Angelica, all’interno del Consiglio d’amministrazione, è stata nominata insieme a Francesco Renato Mele, Qinjing Shen, Regina Corradini D’Arienzo, Enrico Tommaso Cucchiani, Gian Luca Gregori e Simona Signoracci, oltre che la già citata Giuseppina di Foggia e il presidente Igor De Blasio.