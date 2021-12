Si chiude l’era Merkel, Ikea la “omaggia” con una pubblicità

È iniziata ufficialmente l’era post Merkel: il socialdemocratico Olaf Scholz ha infatti giurato nel Bundestag come nuovo cancelliere della Repubblica federale tedesca. Dopo l’elezione in parlamento di stamattina e la nomina del Capo dello Stato Frank-Walter Steinmeier a Berlino, al castello di Bellevue, era questo il momento cruciale dell’8 dicembre. Il neo Bundeskanzler, il nono dal 1949, è atteso di nuovo a Bellevue, il “Quirinale tedesco”, stavolta con tutti i suoi ministri: il passaggio delle consegne in cancelleria è in programma alle 15. «Scriveremo il prossimo capitolo insieme. Per i francesi, per i tedeschi, per gli europei», ha twittato Emmanuel Macron, salutando l’inizio dell’incarico di Scholz, che avrà come vice il verde Robert Habeck.

Merkel, la campagna del brand svedese

Dopo 16 anni da cancelliera (e alcune questioni irrisolte lasciate all’erede Scholz) Angela Merkel torna dunque a essere una privata cittadina. Che cosa farà adesso? Secondo Ikea starà «finalmente a casa». Sull’edizione odierna dei quotidiani Süddeutsche Zeitung e Frankfurter Allgemeine Zeitung è apparsa una pubblicità a tutta pagina del colosso svedese dell’arredamento, che ritrae una sosia di Merkel su una poltrona Strandmon: lineamenti, pettinatura, abiti e gestualità sono del tutto identici a quelli della vera ex cancelliera. La donna, evidentemente rilassata, nei panni di Angela Merkel sembra guardare fuori dalla finestra, verso una “pensione” meno stressante della routine che l’ha accompagnata dal 2005. Il testo che accompagna la foto recita appunto: «Finalmente a casa».

Finally At Home – an attractive offer from IKEA on the day Angela Merkel leaves office after 16 years at the helm of 🇩🇪.

. pic.twitter.com/pK39DVCWwe — Carl Bildt (@carlbildt) December 8, 2021

Merkel, la pubblicità Ikea condivisa dall’ex premier svedese

L’immagine, che sta circolando molto sul web, è stata condivisa su Twitter anche da Carl Bildt, primo ministro della Svezia dal 1991 al 1994. Dato che è sulla stampa, la pubblicità è “muta”. Ma se dovesse approdare in tv, chissà, ci permettiamo di suggerire la colonna sonora: Du hast den Farbfilm vergessen di Nina Hagen, scelto proprio da Merkel per la sua cerimonia d’addio nel cortile del Bendlerblock di Berlino. «Un momento clou della mia giovinezza», l’ha definito l’ex cancelliera, cresciuta come la cantante punk nella Germania dell’Est.