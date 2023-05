Angela Melillo: età, marito, figlia e l’esordio con Paolo Limiti

Fra i numerosi personaggi del mondo dello spettacolo che il compianto Paolo Limiti (scomparso nel 2007) ha contribuito a supportare c’è anche Angela Melillo, una delle più amate showgirl italiane. Ecco tutte le curiosità su di lei.

La biografia di Angela Melillo: dagli esordi con Limiti al Bagaglino

Nata il 20 giugno del 1967 a Roma (ha dunque compiuto 55 anni), ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina. Il suo esordio vero e proprio lo fa nella trasmissione Il TG delle vacanze al fianco della collega Gabriella Labate. Successivamente diventa uno dei volti di punta del Bagaglino e partecipa ad una lunga serie di spettacoli di Pier Francesco Pingitore come Creme caramel, Rose rosse, Tutte pazze per Silvio, Al Bagaglino, Marameo e Mi consenta (in questi ultimi ha un ruolo particolarmente preponderante).

Il suo percorso in Mediaset prosegue insieme a Teo Teocoli e Gene Gnocchi, con i quali conduce Scherzi a parte, per poi passare a Beato tra le donne di Paolo Bonolis, dove svolge il ruolo di spintarella (la ballerina che avrebbe buttato in piscina i ragazzi eliminati dal gioco). Anche Paolo Limiti ha avuto un ruolo importantissimo per lei, visto che la sceglierà come spalla per la sua trasmissione Alle due, in onda su Rai Uno.

Dopo tanti anni passati a fare la valletta, nei primi 2000 si apriranno per Melillo anche le porte del cinema e delle serie tv. Il pubblico la vedrà così in produzioni come Il Maresciallo Rocca, La Palestra o ancora Don Matteo e Elisa di Rivombrosa. La soubrette, che alle spalle ha anche diverse esperienze teatrali e nel 2021 si è candidata al consiglio comunale di Roma, ha di recente partecipato in veste di naufraga all‘Isola dei Famosi 2021 venendo eliminata alla 20° puntata. Già in passato aveva partecipato ad un altro reality, La Talpa, trasmesso su Italia 1 nel 2004.

La vita privata: il marito e la figlia della soburette

Il suo attuale marito è Cesare San Mauro, classe 1956 e avvocato cassazionista, con cui si è sposata a Roma nel settembre del 2022. In precedenza, la showgirl era stata sposata con Ezio Bastianelli, da cui si è separata nel 2013 e che l’ha resa madre della primogenita Mia, nata nel 2008.