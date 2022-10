Angela Lansbury morta a 96 anni: addio alla signora in giallo

L’attrice Angela Lansbury, volto noto della televisione per aver interpretato per anni «La Signora in Giallo», si è spenta all’età di 96 anni. A dare la notizia sono stati i familiari e rapidamente la news ha fatto il giro del mondo attraverso i social.

La morte di Angela Lansbury a 96 anni

È stata la famiglia di Angela Lansbury a comunicare il suo decesso attraverso una dichiarazione ufficiale alla rivista People. Nel comunicato si legge: «I figli di Angela Lansbury sono tristi nell’annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno nella sua casa di Los Angeles all’1.30 di oggi, martedì 11 ottobre, a soli 5 giorni dal suo 97esimo compleanno».

La nota della famiglia riportata da People continua dicendo: «Lascia i tre figli, Anthony, Deirdre e David, i nipoti Peter, Katherine e Ian, 5 pronipoti, e suo fratello, il produttore Edgar Lansbury». I funerali dell’attrice si terranno nei prossimi giorni, in forma privata anche se per ora non è ancora stata stabilita una data precisa.

La carriera di Angela Lansbury

Angela Lansbury è nata il 16 ottobre 1925 a Londra. Sin da piccola ha coltivato la sua passione per la recitazione e da adolescente ha iniziato i suoi studi per diventare attrice. Sin dai suoi esordi l’attrice ha ricevuto ovazioni e riconoscimenti. Nel 1944 ha ricevuto la sua prima nomination al Premio Oscar per la sua interpretazione nel film Angoscia. L’anno successivo per la parte nel film Il Ritratto di Dorian Gray ottenne una seconda nomination. Una terza candidatura al Premio Oscar, come miglior attrice non protagonista, l’ha ottenuta nel 1963 per il film Va’ e Uccidi. Ha ricevuto l’Oscar alla carriera nel 2014.

Sono numerose le produzioni alle quali ha preso parte, ma molti la ricordano per aver interpretato Jessica Fletcher, vale a dire la nota «Signora in Giallo». Ha iniziato a interpretare questo ruolo nel 1984 e ha continuato grazie a speciale e film per la televisione per circa 20 anni. Nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto anche 6 Golden Globe e 6 Tony Award. L’ultimo premio ricevuto è stato il Tony Award alla carriera, ottenuto nel 2022.