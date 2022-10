Angela Lansbury, l’intervista al NYT da pubblicare dopo la morte

Il New York Times ha diffuso l’ultima intervista ad Angela Lansbury, deceduta a 96 anni l’11 ottobre, che era stata girata nel 2010 con la promessa di pubblicarla solo dopo la sua morte. In The last word, la ‘signora in giallo’ ripercorre la sua carriera e la sua vita privata.

L’intervista ad Angela Lansbury da pubblicare dopo la morte

Il New York Times ha diffuso l’ultima intervista ad Angela Lansbury: The last word: dall’inglese, l’ultima parola, appunto. La famosa attrice inglese si è spenta a 96 anni l’11 ottobre, ma aveva girato il video nel lontano 2010. L’accordo era che sarebbe stato pubblicato solo dopo la sua morte. ‘La Signora in Giallo’ durante l’intervista ripercorre le tappe della sua carriera. E racconta di voler essere ricordata non per il suo “pretty face”, ovvero non per il bel viso, ma per il suo contributo come attrice.

Aggiunge di essere stata soprattutto una caratterista, cioè una di quegli attori non protagonisti che devono riuscire a dare l’idea del loro personaggio in pochi minuti, spesso sfruttando un tratto dominante. Il ruolo in cui sicuramente non fu una caratterista, dice, fu quello della scrittrice e detective Jessica Fletcher. Ovviamente, la protagonista della Signora in giallo, che sostiene essere un personaggio «vicino al tipo di donna» che sarebbe potuta essere lei se non fosse stata un’attrice.

Ricorda anche le tante candidature a vari premi avvenute quando era ancora molte giovane e di come non aver vinto subito l’abbia aiutata. In carriera ha successivamente ottenuto cinque Tony Award per le varie interpretazioni a teatro e cinema. Ma anche 6 Golden Globe e un premio Oscar alla carriera.

Le ultime parole della ‘Signora in Giallo’

Parla anche della sua sfera privata Angela Lansbury. Ha avuto due matrimoni. Il primo, quando aveva solo 19 anni, con il 34enne Richard Cromwell che poi scoprì, come racconta nell’intervista, essere omosessuale. Poi le nozze con Peter Show, attore, che Angela Lansbury definiva non molto bravo. L’uomo diventa così, come spiega, il suo mentore, agente e compagno.

Lansbury conclude l’intervista dicendo di voler essere ricordata come un’attrice che con il proprio lavoro «ha permesso alle persone di evadere dalle loro vite e poter essere trasportate in altri spazi della vita» che altrimenti non avrebbero potuto sperimentare.