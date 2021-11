Chi è Angela Kelly, la stylist della Regina Elisabetta

In quasi 70 anni di regno, Elisabetta non si è fatta riconoscere soltanto per l’abnegazione con cui ha gestito poteri e responsabilità. A rimanere impressa nella storia sono state anche l’eleganza e l’attenzione che ha dedicato alla scelta del look perfetto per ogni occasione a cui è stata chiamata a presenziare. Merito anche delle sapienti mani di Angela Kelly. È lei la modista che si occupa di confezionare e firmare il guardaroba reale.

Chi è Angela Kelly, la sarta della regina Elisabetta

Originaria di Liverpool, Kelly è stata una delle prime ad assumere il ruolo di stilista reale. Dopo aver appreso i rudimenti del mestiere dalla madre, ha lavorato in Germania come governante per l’ambasciatore britannico Sir Christopher Mallaby. È stato proprio lì che, nel 1992, ha conosciuto Elisabetta, arrivata in terra tedesca per essere ricevuta dall’allora cancelliere Helmut Kohl. In quell’occasione, Kelly ebbe il compito di accogliere diverse figure del suo entourage, tra cui Peggy Hoath, la capo sarta. In poco tempo, le due sono diventate amiche e questa complicità ha avvicinato sempre di più la donna alla sua futura datrice di lavoro. Per conquistarne la fiducia, non sono stati necessari salti mortali, ma una semplice prova di discrezione. Quando, infatti, la monarca le ha chiesto chi sarebbe stato il prossimo ospite di Mallaby, Kelly si è rifiutata di rivelarne l’identità. Dimostrando, così, riservatezza e un profondo senso del dovere.

Il rapporto tra Angela Kelli e la regina Elisabetta

Poco dopo l’incontro, l’allora 45enne è stata contattata da Hoath per affiancarla nel suo laboratorio di cucito e sostituirla al momento della pensione. La coppia ha lavorato in tandem fino al 1995, anno in cui l’ex governante ha assunto le redini del dipartimento responsabile della realizzazione dei vestiti e degli accessori di Sua Maestà. Quello scatto di carriera le ha permesso di trascorrere molto più tempo insieme a lei e stringere un legame così profondo da poter arrivare a permettersi anche giudizi schietti e senza filtri sull’immagine della regina. Che, a quanto raccontato da Kelly nell’autobiografia The Other Side of The Coin: The Queen, si affida quasi ciecamente al suo gusto. Una volta definita l’agenda e individuati i tessuti e i colori degli outfit, la 64enne le propone in largo anticipo una selezione di alternative da vagliare e la aiuta, con una serie di prove, a capire quale possa essere la soluzione più adatta all’impegno da assolvere.

Queen Elizabeth II opened the Olympic Games in London #OnThisDay in 2012. She wore a peach silk dress by Angela Kelly in a sequence where she greets James Bond before parachuting into the Olympic stadium! Only Kelly knew why two identical outfits were needed. #OlympicGames #dress pic.twitter.com/989LfMSjQ8 — Victoria Haddock (@vickyhaddock) July 27, 2021

Gli outfit della regina, tra protocolli e limitazioni

Ovviamente, si tratta di un lavoro vincolato a regole e protocolli stringenti: le tinte dei tailleur devono essere accese perché la sovrana dev’essere ben visibile, anche da lontano, e la corona del cappello non troppo alta perché non può impedirle di entrare e uscire con facilità dal veicolo. Nero e grigio sono banditi e gli abiti devono essere sagomati ma mai stretti. Ogni centimetro di stoffa che sfiora il corpo di Elisabetta è frutto del lavoro di mesi. E anche le scarpe non vengono scelte a caso: prima di fargliele calzare, infatti, è abitudine della stylist indossarle per ammorbidirle e renderle confortevoli.

90th birthday Queen Elizabeth's designer milliner & style consultant Angela Kelly gets it spot on💚hats off to her💚 pic.twitter.com/dThHGWlhfF — Rosemary Keating (@RosemaryKeating) April 21, 2016

Quando la regina è diventata pop

Il grande talento di Angela Kelly si è visto anche nella rivoluzione che ha portato avanti attraverso le mise della monarca, avvicinandola a uno stile sempre più pop. Dagli inizi a oggi, è riuscita ad alleggerire i completi da balze troppo ingombranti, a eliminare giacche e cappotti chilometrici e a mandare in soffitta fascinator eccessivamente carichi di piume, ricami e brillantini. Ma non solo. Grazie all’aiuto del principe William, ha convinto Elisabetta a partecipare addirittura a una sfilata di moda. Era il 2018, durante la London Fashion Week, e i fotografi l’hanno immortalata al défilé dello stilista Richard Queen accanto alla direttrice di Vogue America Anna Wintour. Da allora, i suoi abbinamenti sono finiti ancora di più nel radar dei royal watcher e degli appassionati che, prima di cerimonie o kermesse speciali, si divertono a scommettere su quello che sfoggerà.