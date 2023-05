Angela Curri: età, film e serie tv dell’attrice di Braccialetti rossi e Imma Tataranni

Angela Curri è una giovane attrice italiana che ha mosso i primi passi in tv sin da piccolissima, partecipando a 10 anni allo Zecchino d’Oro. È nata a Bari il 16 agosto 1993 e, nonostante la sua giovane età, ha alle spalle diverse interpretazioni sia in televisione che al cinema.

Angela Curri: film e serie tv

Già da piccola ha dimostrato una grande passione per il mondo dello spettacolo e della recitazione. Il suo debutto risale al 2003 nel film Nel mio amore di Susanna Tamaro, al quale ha fatto seguito la miniserie per la tv Edda Ciano Mussolini di Giorgio Capitani e nel 2006 il film La terra di Sergio Rubini. Dal cinema, dove ha ottenuto ruoli da subito importanti, è approdata anche in televisione dove ha preso parte a serie di successo come Braccialetti Rossi e, di recente, Imma Tataranni.

A metà degli anni 2000, la giovane attrice ha iniziato ad imporsi sulla scena e ha partecipato a due cortometraggi, La sala di Alessio Giannone nel 2012 e Niente di Alessandro Porzio l’anno successivo, per il quale ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista al NIFF. Dopo il successo di Braccialetti Rossi 2, nel 2015 ha preso parte ad altri due cortometraggi, Mattia sa volare di Alessandro Porzio e A day in the life di Michele Bertini Malgarini.

Nel 2016 il regista Luca Viotto l’ha voluta nel cast del film in 3D Raffaello Il principe delle arti, incentrato sul percorso artistico e umano del pittore e architetto rinascimentale Raffaello Sanzio. È quindi tornata alle serie televisive interpretando La mafia uccide solo d’estate e I fantasmi di Portopalo. Poche settimane fa è tornata al cinema nel film di Rocco Papaleo intitolato Scordato.