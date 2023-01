Angela Celentano, test del Dna su una ragazza sudamericana

Il legale della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino, rende noto che nei prossimi giorni verrà effettuato un test del Dna su una ragazza sudamericana che potrebbe essere Angela Celentano. Il prelievo di materiale genetico è stato già spedito a Napoli e ora si attendono i risultati.

Angela Celentano: test del dna su ragazza sudamericana

Potrebbe essere una svolta per le indagini sul caso relativo alla bambina scomparsa sul Monte Faito nel 1996 e che conduce direttamente in Sud America. In Argentina sarebbe stata individuata una ragazza che somiglia moltissimo ad Angela, sia tra i lineamenti del viso e sia per una voglia sulla schiena. La bimba che oggi avrebbe 29 anni, infatti, aveva una voglia nella parte destra della schiena, mentre questa ragazza individuata ce l’ha proprio al centro. L’avvocato Ferrandino ha interpellato anche una dermatologa che sostiene che crescendo la voglia può essere traslata. Un dettaglio molto importante che riaccende le speranze.

A giorni l’esito del test sul Dna

Non si sa bene come le indagini siano giunte così lontano. La famiglia sudamericana in questione sembra aver avuto dei contatti con Vico Equense negli anni ’90. Potrebbe essere questo l’unico legame con la vicenda di Angela Celentano che ha spinto le ricerche in Sud America.

L’avvocato Ferrandino, intanto, ha reso noto che nei giorni scorsi un collaboratore del suo studio, in un paese nordeuropeo, ha incontrato la ragazza in questione ed ha proceduto al prelievo del materiale genetico che ha poi spedito a Napoli. «Non appena ne sarò in possesso – ha detto l’avvocato – provvederò ad inviarlo a uno dei laboratori di mia fiducia specializzati nell’individuazione di profili Dna. Conto, entro una decina di giorni, di poter procedere al confronto del profilo genetico della ragazza sudamericana con il profilo dei signori Celentano».