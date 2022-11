Angela Celentano, ragazza sudamericana in Europa per l’esame del DNA

Nuove rivelazioni sul caso Angela Celentano. Nel corso della trasmissione televisiva Mattino Cinque il legale della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino, ha annunciato che la ragazza sudamericana che mostra delle somiglianze con una delle sorelle della bimba scomparsa verrà in Europa per sottoporsi al test del DNA.

Le parole del legale della famiglia di Angela Celentano

Luigi Ferrandino, avvocato della famiglia Angela Celentano ha fatto una dichiarazione importante sul caso. Parlando della ragazza sudamericana che presente delle somiglianze con una delle sorelle di Angela, il legale si è lasciato andare un’anticipazione. Infatti, nel corso della trasmissione Mediaset Mattino Cinque, l’avvocato ha detto: «Il nostro contatto ha invitato la giovane donna in Europa per offrirle una collaborazione professionale e in quell’occasione ci auguriamo che questa persona riesca a prelevare un campione di saliva tale da poter eseguire il test del Dna».

In effetti, ci sarebbe una grande somiglianza tra le sorelle di Angela Celentano e questa ragazza, ma si attendono ulteriori sviluppi prima di poter trarre delle conclusioni.

Le foto della ragazza confermano le somiglianze

Non si tratterebbe soltanto di una sensazione per la famiglia Celentano. Il legale ha continuato nel corso della trasmissione affermando di aver visionato diverse foto della giovane che vive in America Latina e le somiglianze sono davvero tante. Le sue parole sono state: «Abbiamo ricevuto diverse foto della ragazza sudamericana e la mamma di Angela ha notato diversi dettagli e somiglianze impressionanti tra la giovane e, in particolare, una delle sorelle di Angela. Nonostante ciò non vogliamo illuderci, la famiglia Celentano ne ha già passate tante».

Insomma, questa potrebbe essere una conclusione inaspettata per il caso di Angela Celentano. Tuttavia, come ha detto l’avvocato Ferrandino, è necessario aspettare ulteriori dettagli prima di sbilanciarsi, così da non alimentare una speranza che potrebbe rivelarsi fasulla.