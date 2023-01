Angela Brandi morta a 24 anni a Pozzuoli: era appena stata dimessa

È morta a soli 24 anni Angela Brandi, ragazza di Pozzuoli, Napoli, che solo poche ore prima era stata dimessa dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La ragazza si era presentata nella giornata di martedì 24 gennaio al pronto soccorso del nosocomio accusando epistassi, perdita di sangue dal naso. Erano seguite visite mediche e le dimissioni, ma Angela Brandi è morta colpita da un malore poco dopo essere tornata a casa. Ora sul decesso della giovane verrà avviata un’indagine, con il nosocomio che ha fornito tutta la documentazioni agli inquirenti.

Angela Brandi morta a 24 anni

La giovane era stata dimessa in quanto, così come riferito dalla Asl Napoli 2 Nord, era stata opportunamente curata dallo specialista otorinolaringoiatra per varici al setto nasale ed era stata considerata idonea a lasciare il nosocomio. Solo poche ore dopo, però, è avvenuto il decesso per un malore improvviso mentre si trovava nella sua casa. La ragazza è stata nuovamente trasportata in ospedale, dove è giunta in arresto cardiaco.

Le indagini sul decesso della ragazza

L’Asl Napoli 2 Nord ha dichiarato di aver già avviato «le opportune e doverose verifiche interne» sulla vicenda, specificando anche che, per i sanitari, «non è stato possibile scongiurare il decesso». Nella nota diffusa che riporta la firma del direttore generale Mario Iervolino viene assicurato inoltre che sia stata «data pronta e immediata collaborazione all’autorità giudiziaria consegnando l’intera documentazione clinica richiesta e si confida negli accertamenti disposti dalla stessa per accertare le cause ed eventuali responsabilità». Questo il punto della Asl sul caso, con la magistratura che ha naturalmente aperto un fascicolo. L’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli l’ospedale ha, come già detto, consegnato agli inquirenti l’intera documentazione clinica richiesta e confida negli accertamenti disposti dal pm. La nota della Asl si conclude esprimendo un “profondo cordoglio” e la “vicinanza ai familiari” della 24enne.