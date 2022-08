Infortunio Di Maria, c’è lesione: quanto starà fuori

L’esordio in Serie A di Angel Di Maria con la maglia della Juventus è durato 65 minuti. El Fideo si è regalato la gioia del gol, il primo ufficiale della stagione bianconera, e ha servito a Dusan Vlahovic la palla del 3-0 con cui si è chiuso il match contro il Sassuolo. L’argentino è sembrato subito in grande spolvero, risultando uno dei più applauditi dai tifosi presenti all’Allianz Stadium. Superata l’ora di gioco, però, l’infortunio. L’allarme è scattato quando Di Maria si è improvvisamente fermato ed è stato immediatamente sostituito dal tecnico Massimiliano Allegri.

L’infortunio di Di Maria: c’è lesione

Di Maria è arrivato in mattinata al J Medical, l’avveniristico centro medico della Juventus a Torino. Alle 10.30 circa, è stato accolto da un gran numero di tifosi, che si sono sistemati di fronte all’ingresso in attesa del Fideo e di Paul Pogba, altro infortunato juventino molto atteso dal popolo bianconero. Poi l’ingresso e i controlli, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Un problema che dovrebbe tenere lontano dal campo Angelo Di Maria per qualche settimana. Ciò che è stato comunicato dal club è che l’argentino sarà nuovamente controllato tra dieci giorni, prima di decidere quando potrà effettivamente mostrare ancora una volta tutto il proprio talento.

Quali partite salterà Di Maria

In attesa del prossimo controllo, quindi, è impossibile dire con certezza quando il calciatore sarà nuovamente a disposizione di Max Allegri. Ciò che sembra certo è che saranno almeno tre le settimane di stop, anche se si punta al rientro per i primi di settembre. Sicuramente Di Maria salterà la trasferta di lunedì prossimo contro la Sampdoria. Appare difficile, se non impossibile, anche il rientro per la gara contro la Roma, in programma il 27 agosto. E se non dovesse farcela, appare improbabile il suo utilizzo anche nel turno infrasettimanale del 31 agosto contro lo Spezia. A rischio, infine, anche il match con la Fiorentina del 3 settembre. Secondo quanto rivela Sky Sport, lo staff del tecnico della Juventus punterebbe a far rientrare Di Maria l’11 settembre contro la Salernitana o il 18 contro il Monza. E occhio alla Champions League: si giocheranno le prime due giornate proprio in queste settimane.