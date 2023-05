Di Maria, insulti sui social: «Mercenario, non meriti la Juve». Lui replica

Angel Di Maria, calciatore e ala della Juventus, ha deciso di rispondere alle critiche e agli insulti degli haters su Instagram. Infatti, «El Fideo» ha scritto un lungo commento in risposta a un utente che lo accusava di essere un mercenario.

Le critiche a Di Maria e la risposta del calciatore

Un tifoso ha risposto a un post di Angel Di Maria, che l’ex Manchester United aveva dedicato alla famiglia, con una forte critica. Le sue parole sono state: «Via da Torino mer***o… tu, Paredes e tutti ‘sti mercenari che non sanno cosa vuol dire avere la maglia della juve addosso….fuori dai cog***ni!!!!». Il calciatore argentino questa volta l’ha presa sul personale, mantenendo comunque una certa eleganza, e ha scritto: «Chi non merita di vestire questa maglia sei tu. Perché la squadra e i giocatori stanno dando il 100% fino alla fine. Ciò che stai facendo è dimostrare che stai con la Juve solo quando le cose vanno bene e non quando vanno male. Ti mando un grande saluto. Io fino alla fine. Non come te».

Le statistiche del calciatore con la Juventus

È un momento difficile per la Juventus che deve affrontare la nuova richiesta di penalizzazione e i risultati sconcertanti in campionato. Angel Di Maria è diventato quindi il capro espiatorio di questo momento complicato, forse perché ha deluso le aspettative di alcuni tifosi. D’altronde in 24 presenze in campionato il calciatore argentino con un curriculum di tutto rispetto ha messo a segno solo 4 reti ed ha fornito 4 assist ai suoi compagni di squadra. Si tratta davvero di risultati mediocri per un calciatore che ha vinto in questa stagione il Mondiale con l’Argentina di Leo Messi. Ad ogni modo, anche Angel sembra essere nervoso per il momento e questa volta ha risposto a coloro che lo criticano.