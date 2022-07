Angel Di Maria, chi è il calciatore arrivato a Torino per firmare con la Juve

Angel Di Maria è un calciatore argentino di 34 anni, appena entrato nella squadra della Juventus. Vicecampione del Mondo nel 2014, è soprannominato El Fideo, vale a dire Lo spaghetto, per via della sua esile corporatura. Nell’agosto del 2015 è divenuto uno dei giocatori più costosi nella storia del calciomercato. Ecco chi è Angel Di Maria.

Chi è Angel Di Maria?

Ángel Fabián Di María Hernández è un calciatore di 34 anni, nato a Rosario, in Argentina, il 14 febbraio 1988. Recentemente è arrivato a Torino per firmare il nuovo contratto con la Juventus, ed è stato accolto da numerosi tifosi, contenti di averlo nel club bianconero. Lo sportivo sudamericano, infatti, è tra i più contesi a livello mondiale. Nell’agosto del 2015 il suo passaggio dal Manchester Utd al Paris Saint-Germain è valso 63 milioni di euro, evento che lo ha reso tra i giocatori più costosi nella storia del calciomercato.

La Juventus è il quinto club europeo per Di Maria, che ha già calciato per Benfica, Real Madrid, Manchester United e PSG. In Argentina ha invece giocato nel Rosario Central, squadra nella quale è cresciuto. In un team frequentato in precedenza nella città natale, il Club Atlético El Torito, si è guadagnato il soprannome che porta ancora oggi: El Fideo. In Italiano si traduce con Lo spaghetto, e fa riferimento alla sua corporatura esile.

È nato in una famiglia di umili origini. Il papà lavorava con legna e carbone. “Se non fossi diventato un calciatore credo che avrei lavorato con mio papà, sarei stato un carbonaio. Perchè per studiare non ero portato, non mi piaceva granchè la scuola, sicuramente avrei aiutato lui”, ha detto spesso il calciatore. Dopo l’esperienza nel Rosario Central, tuttavia, è stato venduto al Benfica per 6 milioni di euro ed è così cominciata la sua carriera sportiva di immenso successo.

La vita privata del calciatore

Angel Di Maria è sposato con Jorgelina Cardoso, più grande di lui di sei anni, ed è padre di due figlie. La moglie, anche lei argentina originaria di Rosario, lavora come modella. I due si sono conosciuti nel 2009, attraverso un cugino di Angel, che li ha messi in contatto per via telematica. Allora Di Maria, infatti, giocava già in Portogallo. Dopo il primo incontro tuttavia la coppia non si è mai separata. Nel 2011 i due hanno celebrato il matrimonio nella città natale di entrambi, e nel 2013 hanno dato alla luce la primogenita.